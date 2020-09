ABD Başkanlık yarışının perde arkası: House of Cards konusu

Amerika’daki başkanlık yarışını ve ülkenin yönetim sürecindeki ilginç olayları konu alan House of Cards , gerçekçi anlatımıyla izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Başarıya giden yolda yapılan her türlü acımasızlığı ve hırsı gözler önüne seren dizi, en iyi Netflix dizileri arasında gösteriliyor. House of Cards konusu, oyuncuları ve müzikleriyle bir bütün olarak farkını ortaya koyuyor. Ayrıca bu dizi, bugüne kadar pek çok ödüle layık görülerek bu başarısını defalarca kanıtladı. Şimdi dilerseniz House of Cards konusu ve oyuncularını daha yakından inceleyelim!

Robin Wright, Forrest Gump filmindeki Jenny karakteri ile biliniyor. Ayrıca Ejderha Dövmeli Kız, Son Şans, Everest, Ölümsüz, Suikast, Kazanma Sanatı, Wonder Woman ve Beowulf gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.

Doug Stamper (Michael Kelly)

Doug, güçlü bir politikacı olan Frank’in yardımcısı ve aynı zamanda en güvendiği sırdaşı. Frank’in mücadelesinde desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Ancak zaman zaman saplantılarına yenik düşüyor ve hatalar yapıyor. Yaptığı hatalar yüzünden Frank’i zor durumda bırakıyor.

Michael Kelly, duygusal bir film olan Sahtekar başta olmak üzere Changeling, The Adjustment Bureau, Dawn of the Dead, Chronicle, Now You See Me ve Everest gibi filmlerde de rol aldı. Birçok ödülde aday olarak gösterilen başarılı oyuncu House Of Cards dizisindeki performansıyla da çok beğenildi.

Zoe Barnes (Kate Mara)

Zoe, hırslı bir gazeteci. Hırslı yapısı ile Frank’e benziyor. O da tıpkı Frank gibi başarıya giden yolda her şeyi göze alıyor. Frank ile yakın ilişki kuruyor ve politikada rakiplerinin önüne geçebilmesi için yardım ediyor.

Kate Mara, Marslı filmi başta olmak üzere 127 Saat, Morgan, Evrim, Tetikçi ve Ironclad gibi yapımlarda da rol aldı.