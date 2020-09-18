ABD Başkanlık yarışının perde arkası: House of Cards konusu

Amerika’daki başkanlık yarışını ve ülkenin yönetim sürecindeki ilginç olayları konu alan House of Cards, gerçekçi anlatımıyla izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Başarıya giden yolda yapılan her türlü acımasızlığı ve hırsı gözler önüne seren dizi, en iyi Netflix dizileri arasında gösteriliyor. House of Cards konusu, oyuncuları ve müzikleriyle bir bütün olarak farkını ortaya koyuyor. Ayrıca bu dizi, bugüne kadar pek çok ödüle layık görülerek bu başarısını defalarca kanıtladı. Şimdi dilerseniz House of Cards konusu ve oyuncularını daha yakından inceleyelim! House of Cards Dizisi Konusu House Of Cards konusu itibariyle Washington D.C’de geçen olayları ele alıyor. Dizide Güney Karolina’nın 5. bölgesinden Demokrat Partiye seçilen Frank Underwood ve eşi Claire Ubderwood’un hikayesi anlatılıyor. Frank, sıkı çalışmasının karşılığı olarak Amerikan Dış İşleri Bakanı seçilmeyi umuyor. Ama sonuç düşündüğü gibi olmuyor. Frank de bu olaydan sonra makamında yükselebilmek için türlü türlü yollar deniyor. Gerektiğinde Beyaz Saray’a gizli bir ajan sokarak bilgi bile topluyor. Bazen de hiç beklemediği bir şekilde ihanete uğruyor. Frank istediği pozisyona gelebilmek için her şeyi göze alıyor, eşi Claire de bu süreçte Frank’e destek oluyor.

House of Cards Dizisi Karakterleri / Oyuncuları House of Cards cast seçimiyle de çok doğru bir tercih yapıyor. İşte Kevin Spacey ve Robin Wright gibi ünlü simaların yer aldığı House of Cards oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler... Frank Underwood (Kevin Spacey) Frank Underwood, güçlü bir siyasetçi olarak karşımıza çıkıyor. Beklediği ve uğruna yıllarca çalıştığı pozisyon kendisine verilmeyince Frank, istediğini elde edebilmek adına ter türlü yola başvuruyor. Gereğinden fazla hırslı bir yapıya sahip olan Frank, bu yolda çeşitli manipülasyonlar ve acımasız işler yapıyor. Kevin Spacey Olağan Şüpheliler, Patrondan Kurtulma Sanatı, Seven, Amerikan Güzeli, Hayatımın Şarkısı K-PAX, 21 ve Özel Kuvvetler gibi çok başarılı yapımlarda rol aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Casiono Jack ve Los Angeles Sırları gibi önemli yapımlarda da yer aldı. İki kez Oscar ödülü kazanan usta oyuncu House Of Cards dizisinde de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Claire Underwood (Robin Wright) Claire Underwood, bu hikayede başarılı adamın arkasındaki kadın. Soğukkanlılığı ile dikkat çeken Claire, her koşulda eşi Frank’in yanında duran güçlü bir kadın gibi görünüyor. Ancak onun da kendine ait hedefleri ve özel ajandası bulunuyor.

Robin Wright, Forrest Gump filmindeki Jenny karakteri ile biliniyor. Ayrıca Ejderha Dövmeli Kız, Son Şans, Everest, Ölümsüz, Suikast, Kazanma Sanatı, Wonder Woman ve Beowulf gibi başarılı yapımlarda da rol aldı. Doug Stamper (Michael Kelly) Doug, güçlü bir politikacı olan Frank’in yardımcısı ve aynı zamanda en güvendiği sırdaşı. Frank’in mücadelesinde desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Ancak zaman zaman saplantılarına yenik düşüyor ve hatalar yapıyor. Yaptığı hatalar yüzünden Frank’i zor durumda bırakıyor. Michael Kelly, duygusal bir film olan Sahtekar başta olmak üzere Changeling, The Adjustment Bureau, Dawn of the Dead, Chronicle, Now You See Me ve Everest gibi filmlerde de rol aldı. Birçok ödülde aday olarak gösterilen başarılı oyuncu House Of Cards dizisindeki performansıyla da çok beğenildi. Zoe Barnes (Kate Mara) Zoe, hırslı bir gazeteci. Hırslı yapısı ile Frank’e benziyor. O da tıpkı Frank gibi başarıya giden yolda her şeyi göze alıyor. Frank ile yakın ilişki kuruyor ve politikada rakiplerinin önüne geçebilmesi için yardım ediyor. Kate Mara, Marslı filmi başta olmak üzere 127 Saat, Morgan, Evrim, Tetikçi ve Ironclad gibi yapımlarda da rol aldı.

Remy Danton (Mahershala Ali) Remy Danton, Glendon Hill’de bir avukat ve aynı zamanda lobici. Başlangıçta SanCorp isimli doğal gaz şirketi için çalışan Remy, daha sonra Raymond Tusk için çalışmaya başlıyor. En son Underwood’un genel sekreterliğini yapan Remy, dizide tüm dengeleri değiştirebilecek bir karakter. Mahershala Ali başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. The Free State of Jones, Ay Işığı ve Gizli Sayılar gibi yapımlarda yer alan Mahershala Ali, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1’de de rol aldı. Peter Russo (Corey Stoll) Peter Rosso, Pennsylvania Birinci Kongre Bölgesi’nden Demokrat Parti’nin bir kongre üyesi. Zayıf bir karakter olarak görünse de bazen kendini gösterebilmek için hırslı bir adama dönüşüyor. Corey Stoll, Paris'te Gece Yarısı ve Ant-Man gibi fantastik filmlerde aldığı roller ile tanınıyor. Pek çok ödülde adaylığı bulunan Corey Stoll, House of Cards dizisindeki performansıyla da çok beğeniliyor. Rachel Posner (Rachel Brosnahan) House Of Cards Rachel karakteri Doug Stamper ile ilişki yaşıyor. Doug Stamper, Rachel ve Peter Rosso arasındaki eski ilişkiyi kullanarak Rosso’nun yeniden alkole saplanmasını sağlayıp vali olmasını engellemeye çalışıyor.

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin başrol oyuncusu olarak da tanınıyor. Sessiz Çığlık, Muhteşem Yaratıklar, Zor Saatler ve Kara Gün gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu The Blacklist dizisinde de yer aldı. Leann Harvey (Neve Campbell) Leann Harvey, Teksas merkezli bir siyasi danışman. Çok zeki ve çok başarılı bir kadın. Claire kampanyaları kazanma yeteneğinden dolayı Leann’ı işe alıyor ve çok güçlü bir bağ kuruyorlar. Frank ve Claire’in seçim kampanyasında yönetici oluyor. House of Cards Neve Campbell tercihiyle oldukça doğru bir adım atmış. Başarılı oyuncu aynı zamanda Çığlık film serisindeki performansıyla biliniyor. Neve Campbell The Craft, Vahşi Şeyler ve Three Tango filmlerinde de yer aldı. House of Cards Ödüller House Of Cards yorumlarından dizinin ne kadar başarılı olduğu anlaşılıyor. Dizinin aldığı ödüller de bu durumu kanıtlıyor. 2015 - Altın Küre / Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2015 - Primetime Emmy / Bir Dizide En İyi Müzik Bestesi Ödülü

2015 - Drama Dizisi Dalında En İyi Yönetmen NAACP Image Ödülü