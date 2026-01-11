Yemiyor burnundan çekiyor! Sıra dışı beslenme alışkanlığı

ABD’de yaşayan Kathryn Andrea, yeme alışkanlığıyla duyanları hayrete düşürdü. Genç kadın, tüm yiyeceklerini blenderdan geçirerek pipet yardımıyla burnundan çektiğini ve bunu yıllardır sürdürdüğünü açıkladı.

BİR İDDİAYLA BAŞLADI

Kathryn, sıra dışı alışkanlığını TLC’de yayınlanan My Strange Addiction programında anlattı. Yeme içme ile ilişkisinin üniversite yıllarına kadar normal olduğunu söyleyen Kathryn, bu yöntemin bir iddia sonucu başladığını belirtti.

“Tatlandırılmış bir meyve içeceğini burnumdan çekmem istendi. Kafam döndü ama tadı ağzımdan içtiğimden daha yoğundu. Harikaydı,” dedi.

5 YILDIR TÜM YEMEKLERİNİ BÖYLE TÜKETİYOR

O günden sonra tüm beslenmesini burun yoluyla yaptığını söyleyen Kathryn; omlet, biftek ve hatta kahveyi bile blenderdan geçirip burnundan çektiğini ifade etti. 30’lu yaşlarındaki kadın, bu yöntemin aşırı yemeyi ve boğulma riskini azalttığını savundu.

DOKTOR UYARDI: AKCİĞERLER ZARAR GÖREBİLİR

Programda bir doktora da görünen Kathryn’e, burundan beslenmenin akciğer hasarı, burun iltihabı ve enfeksiyon riskini artırabileceği söylendi. Doktor, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmamasını “şans” olarak değerlendirdi.