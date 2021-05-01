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ABD'da haber sunucusu Feven Kiflegiorgis'i aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu

01.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'DE Fox5 Vegas kanalında haber spikerliği yapan Feven Kiflegiorgis, geçtiğimiz günlerde aracında çıplak ve sırmış halde bulundu. Detayları hatırlamadığını söyleyen spiker, başından geçenleri canlı yayında seyircilerine anlattı.

ABD'da haber sunucusu Feven Kiflegiorgis'i aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu

ABD'de bir haber sunucusu, 20 Mart'ta aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu. Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta gerçekleşen olayda polis ekipleri, Feven Kiflegiorgis adlı sunucuyu saat 07.30 sularında tespit etti.

ORAYA NASIL GELDİĞİNİ HATIRLAMIYOR

Ekranlarda Feven Kay adını kullanan sunucu, ekiplere bulunduğu yere nasıl geldiğini hatırlamadığını söyledi. Polis memurları, Kiflegiorgis'ten alkol kokusu geldiğini bildirse de sunucu kan testi yaptırmayı reddetti.

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PARA VE SÜRÜCÜ KURSU CEZASI

Kiflegiorgis halkı ve mülkleri tehlikeye atarak araç kullanma suçuyla gözaltına alındı. 21 Nisan'da bin dolar para cezası verildi ve sürücü kursuna gitmesi kararlaştırıldı.

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Sunucu geçen hafta televizyon kanalında, neden ekranlardan haftalarca uzak kaldığını şöyle açıkladı:
Pek çoğunuz birkaç haftadır ekranlarda olmadığımı fark ettiniz. Bana ulaşan herkese ilgileri için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Geçen ay etki altında araba kullanmam sebebiyle polis tarafından gözaltına alındım.

Yaşananlardan ders aldığımı bilmenizi istiyorum. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ederim.

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Amerika
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