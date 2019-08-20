Mynet Trend

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN'de yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.

2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.

KAYNAK: AA

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Bu kazayı hafif yaralarla atlattıBu kazayı hafif yaralarla atlattı
Çılgın Türk! Sahte kadın polis kılığında aylarca gezmişÇılgın Türk! Sahte kadın polis kılığında aylarca gezmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd madeni para açık artırma

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kasasına kaynak yapılan kamyon alev aldı

Hortumlarla müdahale ettiler!

Trump satın almakla ilgilendiğini doğrulayınca gözler o adaya çevrildi!

Trump, iddiaları doğrulayınca gözler o adaya çevrildi!

Alaska'da kanocular kırılan buzulun oluşturduğu dalgadan böyle kurtuldu

Bu kazayı hafif yaralarla atlattı

Çılgın Türk! Sahte polis kılığına girdi aylarca fark edilmedi

Çılgın Türk! Sahte kadın polis kılığında aylarca gezmiş

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

İstanbul'da 600 bin liralık aracın farlarını söktüler

Birkaç saniyede oldu! 600 bin liralık araç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.