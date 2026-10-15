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ABD'de 8 eyalet birden OpenAI'a ChatGPT davası açtı! Peki neden?

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveynleri bu konuda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'a dava açtı.

ABD'de 8 eyalet birden OpenAI'a ChatGPT davası açtı! Peki neden?

NBC News'ün haberine göre Iowa Eyalet Başsavcısı Brenna Bird, Kansas, Nebraska ve West Virginia başsavcıları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletlerinin, ChatGPT'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveynleri ürünün güvenliği konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'a dava açtığı bildirildi.

Iowa Başsavcısı Brenna Bird, yaptığı konuşmada, "OpenAI, pazara ilk giren olmak istiyordu. Çocuklara zarar verdiklerini, ebeveynlere yalan söylediklerini ve yasalarımızı ihlal ettiklerini bilmelerine rağmen ChatGPT'yi büyük bir hızla piyasaya sürdüler. Herkes, yasalara uymak zorunda." ifadelerini kullandı.

Çocuklara zarar vererek ve yasaları çiğneyerek para kazanan şirketlere karşı birleşik cephe oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bird, ChatGPT’nin, kullanıcıları intihara teşvik ettiğini, başkalarına zarar vermelerine yardım ettiğini ve tehlikeli tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu savundu.

Bird, OpenAI'ın kontrolden çıkmış yapay zeka ajanlarının diğer şirketlere yasa dışı sızmasını engelleyemediğini ifade etti.

"BU SÜREÇ YAVAŞ, YETERSİZ VE MUHTEMELEN ETKİSİZ OLACAK"

Kansas Başsavcısı Kris Kobach ise federal yönetimlerin yapay zeka şirketlerini denetlemekte başarısız olduklarını dile getirerek, "Yapay zekayı yasalarla düzenlemek ve sadece bir gün, bir şekilde, her şeyi yoluna koyacak uygulanabilir bir standart elde edeceğimizi ummak, boşuna bir çaba. Bu süreç yavaş, yetersiz ve muhtemelen etkisiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreyi ve eyalet yasama organlarını araştırmalarını sürdürmeye ve çözüm aramaya davet eden Kobach, bu arada sadece beklemeyeceklerini vurguladı.

"YAPAY ZEKA POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA EYALETLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri, yaptığı açıklamada, OpenAI'ın diğer birçok yapay zeka ürününde bulunmayan ve sektöre öncülük yapan yaşa özel koruma önlemlerini kendi ürünlerine entegre ettiğini belirtti.

Hiçbir sistemin mükemmel olamayacağını vurgulayan Pusateri, ebeveyn denetimleri, kullanım molası hatırlatmaları ve yaşa uygun model korumaları gibi önlemlerin geliştirilmesine devam edileceğini söyledi.

Pusateri, "Sadece tek bir şirkete değil tüm yapay zeka sektörüne uygulanacak pragmatik yapay zeka politikalarının geliştirilmesi konusunda eyaletlerle işbirliği yapmaya kararlıyız." dedi.

Şirketin yapay zeka sistemlerinde tespit edilen güvenlik sorunlarına karşı kapsamlı önlemler aldığını anlatan Pusateri, araştırma sistemlerindeki korumaların güçlendirildiğini, model faaliyetlerinin daha geniş kapsamlı incelendiğini ve etkilenen kuruluşların bilgilendirildiğini dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka dava OpenAI abd ChatGPT
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