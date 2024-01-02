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    4. ABD'de art arda patlamalar! Acil müdahale protokolü başlatıldı

    ABD'de art arda patlamalar! Acil müdahale protokolü başlatıldı

    02.01.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Manhattan bölgesinde art arda üç patlama meydana geldi. Patlama sonrası binalarda büyük sarsıntı gerçekleştiği bildirilirken acil müdahale protokolü başlatıldı. Patlamaların sebebi henüz bilinmiyor.

    ABD'de art arda patlamalar! Acil müdahale protokolü başlatıldı

    Roosevelt Adası'nda meydana gelen patlamanın kaynağı araştırılıyor.

    Yetkililerin DailyMail'e verdiği demeçte, ekiplerin patlama ve bina sallanma raporları aldıktan sonra sabah 6'dan kısa bir süre önce bölgeye intikal ettiği öğrenildi.

    İtfaiye ekiplerinin Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güneyindeki Ana Caddenin 580. bloğuna çağrıldığı ifade ediliyor.

    KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

    Çok sayıda rapora göre itfaiye ekipleri şu anda olay yerinde ve olası patlamanın 'kaynağı bulmaya çalışıyor'.

    Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, soruşturma sürüyor.

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