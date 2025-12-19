ABD'de Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde 13 Aralık’ta meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin basın brifingi gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili olduğu düşünülen 48 yaşındaki Portekiz uyruklu Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire eyaletinde kiraladığı bir depo içerisinde cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Valente'nin intihar ettiği bilgisini veren yetkililer, şahsın 2000 ile 2001 yılları arasında Brown Üniversitesi'nde fizik dalında lisansüstü eğitim aldığını belirtti. Polis, Valente'nin aynı zamanda 15 Aralık'ta hayatını kaybeden MIT profesörü Nuno Loureiro'nun vurulması olayının da şüphelisi olduğunu açıklarken, Valente ile Loureiro'nun 1995’te Portekiz'deki bir üniversitede aynı akademik programda bulunduklarını aktardı.

Brown Üniversitesi’nde 13 Aralık akşamı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

‘GREEN CARD’ ALMAYI SAĞLAYAN PROGRAM DURDURULDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi Valente'nin 2017'de ABD'ye DV1 (Çeşitlilik Vizesi) programı kapsamında giriş yaptığını ve ‘Green Card’ sahibi olduğunu duyurdu.

“Bu iğrenç kişinin ülkemize girişine asla izin verilmemeliydi” diyen Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, bu programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) DV1 programının derhal durdurulması talimatını verdiğini bildirdi.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır