Türkiye’nin yağış haritası sil baştan! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı

Türkiye’nin 2025 su yılı yağış verileri açıklandı. Uzmanlara göre bu yıl yağışlı gün sayısı ve toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı. Rapora göre Türkiye için 2025 yılı kurak geçti diyebiliriz. Peki en çok ve en az yağış alan iller hangileri?

Gökçen Kökden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 su yılı alansal yağış değerlendirmesine göre, geçen yıl ülke genelinde yağışlı gün sayısı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14 azalarak 86 güne düştü.

Türkiye’nin yağış haritası sil baştan! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı 1

Verilere göre 1 Ekim 2024 /30 Eylül 2025 arasındaki su yılı döneminde Türkiye genelinde toplam yağış miktarı metrekare başına yaklaşık 422,5 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, uzun yıllar ortalaması olan 573,4 kilogramın yaklaşık yüzde 26 daha altında gerçekleşti. Bu da ülke genelinde son 52 yılın en düşük yağış seviyesi olarak değerlendiriliyor.

YAĞIŞ DAĞILIMI BÖLGELERE GÖRE BÜYÜK FARKLILIK GÖSTERDİ

Türkiye’nin yağış haritası sil baştan! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı 2

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu gibi diğer bölgelerde normallerin altında yağış görüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yağışlar daha belirgin şekilde düştü. Karadeniz Bölgesi'nde ise yıl boyunca toplam yağış miktarı normaline göre daha yüksek kaydedildi.

Meteorolojik raporlar, yağışlı gün sayısının Karadeniz, Zonguldak, Ardahan ve Kars gibi kuzey kesimlerde 120 günü aşarken, Mersin, Adana, Hatay ve Güneydoğu Anadolu’nun güney bölümlerinde 50 günün altına düştüğünü gösterdi.

Türkiye’nin yağış haritası sil baştan! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı 3

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İL: RİZE

Karadeniz Bölgesi geleneksel olarak yağışta ilk sırada yerini aldı. 2025 su yılı boyunca metrekareye yaklaşık 1,812 kilogram yağış ile Türkiye’nin en çok yağış alan şehri oldu.
Karadeniz Bölgesi'nde Giresun ve Trabzon’da da yağış miktarları normaline göre artış gösterdi.

Türkiye’nin yağış haritası sil baştan! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı 4

En az yağış ise Şanlıurfa’da metrekareye yaklaşık 182,8 kilogram ile kaydedildi. Meteoroloji uzmanları, değişen yağış rejiminin iklim dinamiklerindeki farklılaşma ve küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloj yağış
