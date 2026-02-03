Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kraliyet ailesinden reçel krizi! Markle'ın ürünleri ellerinde mi patladı

Meghan Markle’ın Netflix iş birliğiyle kurduğu As Ever markasına ait satılamayan ürünler kriz yarattı. Ürünlerin, Hollywood’daki Netflix ofislerinde depolandığı ve çalışanlara ücretsiz dağıtıldığı iddia edildi. Stok fazlası söylentileri gündem olurken, Markle’a yakın kaynaklar satışların beklentilerin üzerinde olduğunu savundu.

Kraliyet ailesinden reçel krizi! Markle'ın ürünleri ellerinde mi patladı
Çiğdem Berfin Sevinç

Meghan Markle’ın Netflix ile birlikte hayata geçirdiği As Ever markasına ait ürünlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, satılamayan reçel, mum ve şarap gibi ürünler Netflix’in Hollywood’daki ofislerinde depolanıyor ve çalışanlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kraliyet ailesinden reçel krizi! Markle ın ürünleri ellerinde mi patladı 1

ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

Page Six’in haberine göre, Netflix kampüsünde bulunan iki ayrı depoda As Ever ürünlerinin yığılı olduğu öne sürüldü. Kaynaklar, stok fazlası nedeniyle çalışanların çantalar dolusu ürünle ofisten çıktığını iddia etti. Hatta bazı çalışanların tek seferde 10 ürüne kadar ücretsiz aldığı belirtildi.

Kraliyet ailesinden reçel krizi! Markle ın ürünleri ellerinde mi patladı 2

Daha önce de markanın internet sitesinde yaşanan bir yazılım hatası, yüz binlerce ürünün satılmadığı iddialarını gündeme getirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler sonrası siteye satın alma sınırı getirilmişti.

Meghan Markle’a yakın kaynaklar ise iddiaları reddederek, stokların yeni ülke lansmanları için hazırlandığını ve satışların beklentilerin üzerinde olduğunu savundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon geride kaldı! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladıTrabzon geride kaldı! Meteoroloji en çok yağış alan ili açıkladı
Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştıÜnlü şarkıcı sahnede fenalaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Netflix reçel tarifi Meghan Markle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.