Kraliyet ailesinden reçel krizi! Markle'ın ürünleri ellerinde mi patladı

Meghan Markle’ın Netflix ile birlikte hayata geçirdiği As Ever markasına ait ürünlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, satılamayan reçel, mum ve şarap gibi ürünler Netflix’in Hollywood’daki ofislerinde depolanıyor ve çalışanlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

Page Six’in haberine göre, Netflix kampüsünde bulunan iki ayrı depoda As Ever ürünlerinin yığılı olduğu öne sürüldü. Kaynaklar, stok fazlası nedeniyle çalışanların çantalar dolusu ürünle ofisten çıktığını iddia etti. Hatta bazı çalışanların tek seferde 10 ürüne kadar ücretsiz aldığı belirtildi.

Daha önce de markanın internet sitesinde yaşanan bir yazılım hatası, yüz binlerce ürünün satılmadığı iddialarını gündeme getirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler sonrası siteye satın alma sınırı getirilmişti.

Meghan Markle’a yakın kaynaklar ise iddiaları reddederek, stokların yeni ülke lansmanları için hazırlandığını ve satışların beklentilerin üzerinde olduğunu savundu.