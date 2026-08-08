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ABD'de dehşete düşüren olay! 60'a yakın çürümüş ceset bulundu

ABD’nin Chicago kentindeki bir cenaze evinde yaklaşık 60 ceset, soğutma sistemi bulunmayan ve kemirgen istilasının yaşandığı son derece kötü koşullarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cenaze evinin yöneticisinin lisansı askıya alındı.

ABD'de dehşete düşüren olay! 60'a yakın çürümüş ceset bulundu
Nilgün Arabacı

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bulunan South Chicago Chapel adlı cenaze evinde yaklaşık 60 cesedin uygunsuz koşullarda saklandığının ortaya çıkması büyük tepki çekti. Çeşitli çürüme aşamalarında oldukları belirtilen cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine teslim edilmesi için soruşturma başlatıldı.

CENAZELERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Cook County Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cenazelerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, işlemlerin birkaç gün sürebileceğini açıkladı.

Cenazelerin soğutmasız bir alanda tutulduğu, mekanda kemirgen istilası bulunduğu ve bazı cesetlerde kurtçukların görüldüğü bildirildi. Yetkililer, olaydan perşembe günü haberdar olduklarını ve cenazelerin cenaze evinden çıkarılması için gece boyunca çalışma yürüttüklerini açıkladı.

LİSANSI ASKIYA ALINDI

CBS News tarafından görülen kayıtlara göre cenaze evinin yöneticisi Johanna Morgan, çok sayıda cenazenin soğutma sistemi bulunmayan bir alanda tutulmasına izin verdi. Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Kurumu (IDFPR), Morgan'ın lisansını askıya aldı.

Cenaze evinin dışından çekilen görüntülerde, yetkililerin ceset torbalarını araçlara taşıdığı görüldü.

Olayın ardından bazı aileler ise yakınlarının cenazelerinin gerçekten kendilerine teslim edilip edilmediği konusunda endişe yaşamaya başladı. CBS News Chicago'ya konuşan Patrice Halliburton, hayatını kaybeden kız kardeşi Melody'nin bu cenaze evinde yakılması gerektiğini ancak kendisine teslim edilen cenazenin gerçekten kız kardeşine ait olduğundan artık emin olmadığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER SORUNLAR YAŞANMIŞ

South Chicago Chapel'in işletmecileri Johanna Morgan ve eşi Clark Morgan hakkında daha önce de benzer sorunlar yaşandığı ortaya çıktı.

Illinois yetkililerine göre Clark Morgan'ın cenaze yöneticisi lisansı 2024 yılında iptal edildi. Morgan'ın Chicago'da işlettiği Heights Crematory adlı krematoryum ise 2025 yılında, cesetlerin uygunsuz şekilde ele alındığının tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

YÜZLERCE CESEDİN BULUNDUĞU OLAY YENİDEN GÜNDEMDE

Chicago'daki olay, ABD'de son yıllarda ortaya çıkan benzer vakaları da yeniden gündeme getirdi. Colorado eyaletinde 2023 yılında Return to Nature adlı cenaze evinde yaklaşık 200 ceset bulunmuştu. O dönemde eyalette cenaze evi işletmecileri için lisans zorunluluğu bulunmuyordu.

ABD'de cenaze evlerine ilişkin düzenlemelerin büyük bölümü eyaletler tarafından belirleniyor. Bazı eyaletlerde cenaze yöneticilerinin lisans sahibi olması zorunluyken bazı eyaletlerde böyle bir şart bulunmuyor.

ABD Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği Başkanı Dan Ford ise Chicago'daki olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, olaydan etkilenen ailelere ve yakınlarına destek mesajı verdi.

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