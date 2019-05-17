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F-16 jeti binanın çatısına düştü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

ABD'de bir F-16 jeti, eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, depoda ise yangın çıktı.

Kaza, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki March Air Reserve Üssü’nde yerel saat ile 15:45’te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Ayrıca, uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Uçağın düşme anı ise bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd f-16 jet depo kaza Kaliforniya

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