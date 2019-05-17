F-16 jeti binanın çatısına düştü!

Kaza, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki March Air Reserve Üssü’nde yerel saat ile 15:45’te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ayrıca, uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Uçağın düşme anı ise bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.
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