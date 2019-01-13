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ABD'de inanılmaz olay! Bebeğini, öleceğini bildiği halde doğurdu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
DÜNYA  | 13.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. Krysta Davis öleceğini bildiği halde organ bekleyen bebeklere destek için bebeğini dünyaya getirdi.

ABD'de inanılmaz olay! Bebeğini, öleceğini bildiği halde doğurdu

ABD'de yaşayan Krysta Davis çok zor bir karar verdi ve öleceğini bildiği bebeğini doğurdu. Bunun nedeni ise organ bekleyen bebeklere destek olmaktı.

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Mirror gazetesinde yer alan habere göre; Davis çifti bebeklerinin beyninin bir kısmının olmayacağını öğrendiler. Diğer organları ise sağlamdı. Bu nedenle anne, bebeği doğurmak istedi.

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Çiftin Rylei adını verdikleri bir bebekleri oldu. Fakat küçük bebek yalnızca 1 hafta yaşayabildi. Organları ise başka iki bebeğe hayat verdi.

Bebeğin akciğeri de bir araştırma vakfına yollandı.

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Anahtar Kelimeler:
abd krysta davis doğum bebek ölüm

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