ABD'de inanılmaz olay! Bebeğini, öleceğini bildiği halde doğurdu

ABD'de yaşayan Krysta Davis çok zor bir karar verdi ve öleceğini bildiği bebeğini doğurdu. Bunun nedeni ise organ bekleyen bebeklere destek olmaktı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre; Davis çifti bebeklerinin beyninin bir kısmının olmayacağını öğrendiler. Diğer organları ise sağlamdı. Bu nedenle anne, bebeği doğurmak istedi.

Çiftin Rylei adını verdikleri bir bebekleri oldu. Fakat küçük bebek yalnızca 1 hafta yaşayabildi. Organları ise başka iki bebeğe hayat verdi.

Bebeğin akciğeri de bir araştırma vakfına yollandı.

