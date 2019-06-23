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Bu ilaç kadınların yatak hayatını kökten değiştirecek!

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), menopoz öncesi kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç üretildi.

Bu ilaç kadınların yatak hayatını kökten değiştirecek!

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FAD), “Palatin Technologies Inc” ve “Amag Pharmaceuticals Inc” şirketleri tarafından üretilen "Vyleesi" adlı ilacın satışına onay verdiğini duyurdu.

Piyasa çıktıktan sonra yıllık 1 milyar dolarlık ciroya ulaşması beklenen ilacın, daha önce “kadın Viagrası” olarak tanıtılan Addyi adlı ilaçtan daha etkili olacağı sanılıyor.

YAN ETKİSİ DAHA AZ

Kadınlarda düşen libidoyu önlemek için üretilen ilacın, sürekli olarak değil, sadece ilişkiden 45 dakika önce karın bölgesine enjektörle aktarılması yeterli.

İlacın beyindeki cinsel arzuyu tetikleyen duyu yollarını harekete geçirerek, libidosu düşük kadınlara yardımcı olması hedefleniyor.

Daha önce 2015 yılında bu amaçla piyasa sunulan, kullanıldığında alkol tüketimini yasaklayan Addyi isimli ilaca göre, yeni ilacın yan etkilerinin daha az olduğu belirtiliyor.

Bu ilacın günde bir, ayda ise en fazla 8 doz kullanımı tavsiye ediliyor. Cinsel isteksizlik ABD’de yaklaşık 6 milyon kadını etkiliyor.

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abd cinsel istek ilaç

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