ABD'de kan donduran olay: Öğretmenini öldüresiye dövüp tecavüz etmeye çalıştı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

ABD'nin Nevada eyaletinde 2022 yılında notları yüzünden tartışma yaşadığı öğretmenini vahşice dövdükten sonra cinsel saldırı teşebbüsünde bulunan öğrenci Jonahtan Martinez Garcia, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kan dondurucu olayın iç yüzü öğretmenin ifadesi sonrası ortaya çıktı.

BİLEKLERİNİ KESİP...

Las Vegas şehrindeki El Dorado Lisesi'nde meydana gelen olay sonrasında Clark İlçesi Bölge Mahkemesi Hakimi Kathleen Delaney tarafından 16 yıl hapis cezası alan Garcia, 2022 yılında öğretmeniyle notları yüzünden tartışma yaşadı.

Olay mesai saatleri içerisinde öğretmen sınıftayken meydana geldi.

Las Vegas Sun'ın haberine göre öğretmen, Garcia'yı eksik ödevleri konusunda uyardı.

Ardından sinirden kendini kaybeden Garcia öğretmenini iple boğarak işkencesine başladı.

Savcının yaptığı açıklamada öğretmeninin bileklerini kestikten sonra kitap raflarının altında sıkıştıran Garcia, annesinden gelen bir telefon görüşmesi sonrası başladığı işkenceye ara verdi.

"SINIFTAN CANLI ÇIKMAMIN BİR YOLU YOK DİYE DÜŞÜNDÜM"

Sun'a konuşan öğretmen, " Beni kendi sınıfımda rehin tuttu. Onun ellerinde defalarca bilincimi kaybettim. Vücudumun tekrar tekrar kaldıramayacağı kadar beni döverdi. O sınıftan canlı çıkmamın hiçbir yolu olmadığını düşündüm. Bedenim ve zihnim artık bana ait değilmiş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.







