Mynet Trend

ABD’de kapkaç dehşeti kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

ABD’de 32 yaşındaki bir kadın, çantasını almak isteyen kapkaççıya direndi. Araca bine kapkaççının elindeki çantasını bırakmayan kadın, bir süre sürüklendikten sonra yola düştü. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Garden Grove şehrinde Brookhurst caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yerel saat ile 09:45 civarı meydana geldi. Otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımdaki kadının bir anda arkadan koşarak gelen kapkaççılardan birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Çantasını vermek istemeyen kadın, kapkaççı ile bir süre boğuşuyor. Ancak çantayı çalmakta kararlı olan kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yol kenarında kendisini bekleyen araca doğru sürüklüyor.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kapkaççı araca biniyor ancak kadın hala çantayı bırakmıyor. Aracın hareket etmesi ile kadın yerde sürüklendikten sonra yola düşüyor; kapkaççılar ise kaçıyor. Yerel medya, olayı gören bir vatandaşın kadına ilk müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdiğini ancak ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis yetkilileri, Güney Los Angeles bölgesine doğru kaçan kapkaççıları, helikopterle yaptıkları takip sonrası gözaltına aldıklarını; araçta bulunan 3 kapkaççının sorgusunun devam ettiğini duyurdu. (DHA)

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!
Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddettiSuudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kapkaç

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Eski kimlikle artık Gürcistan'a gidilemeyecek!

Eski kimlikle artık Gürcistan'a gidilemeyecek!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşek arılarının bu yeteneği çok şaşırttı!

Eşek arılarının bu yeteneği çok şaşırttı!

Sokakta buldukları yabani güvercin 7 yıldan beri ayrılmadı, ailenin ferdi oldu

Sokakta buldular, ailenin bir ferdi oldu

Anne karnında birbirlerini yumruklayan ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

Kendi babası yerine başka bir adamın koluna girdi!

Kendi babası yerine başka bir adamın koluna girdi!

Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!

Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!

Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti

Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.