ABD’de kapkaç dehşeti kamerada

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Garden Grove şehrinde Brookhurst caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yerel saat ile 09:45 civarı meydana geldi. Otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımdaki kadının bir anda arkadan koşarak gelen kapkaççılardan birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Çantasını vermek istemeyen kadın, kapkaççı ile bir süre boğuşuyor. Ancak çantayı çalmakta kararlı olan kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yol kenarında kendisini bekleyen araca doğru sürüklüyor.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kapkaççı araca biniyor ancak kadın hala çantayı bırakmıyor. Aracın hareket etmesi ile kadın yerde sürüklendikten sonra yola düşüyor; kapkaççılar ise kaçıyor. Yerel medya, olayı gören bir vatandaşın kadına ilk müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdiğini ancak ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis yetkilileri, Güney Los Angeles bölgesine doğru kaçan kapkaççıları, helikopterle yaptıkları takip sonrası gözaltına aldıklarını; araçta bulunan 3 kapkaççının sorgusunun devam ettiğini duyurdu. (DHA)

