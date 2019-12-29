ABD'de mağaza çalışanı soyguncuyu böyle durdurdu

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Waimalu bölgesinde bir elektronik alet mağazasından çaldığı ürünle kapıya koşan soyguncuyu fark eden mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu kapıda yakalayarak çıkmasını engelledi. Yoğun uğraş veren kadın, soyguncuyu iterek mağazaya geri soktu ve çalmaya çalıştığı ürünü elinden alarak soyguncuyu mağazadan attı.

6 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ



Mağazanın güvenlik kamerası ise kadının tüm gücüyle soyguncuyla mücadelesini saniye saniye kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, 6 milyondan fazla kez izlendi.

"BAZEN ÜRÜNÜ SATIN ALMAK EN İYİ SEÇENEKTİR"



Sosyal medya kullanıcıları, kadının çok güçlü olduğunu ve soyguncuyu tutabildiğini belirterek, “Bazen ürünü satın almak en iyi seçenektir” yorumu yaptı.

Kaynak: DHA

