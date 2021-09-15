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ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

15.09.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles ve takım arkadaşları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürdü.

ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

Cimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz skandalında FBI'ın rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verdi.

CİNSEL TACİZ KURBANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi cimnastikçisi olarak tanımlanan, 2016 Olimpiyat şampiyonu ve 5 kez dünya şampiyonu Biles, yaptığı duygusal konuşmada, cinsel taciz kurbanı olduğunu söyledi. Biles "Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum." dedi. ABD Cimnastik Federasyonu ile olimpiyat ve paralimpik komitelerinin, kendisinin takım doktoru tarafından taciz edildiğini bildiğini söyleyen Biles, "Bir tacizcinin çocuklara zarar vermesine müsaade etmenin, hızlı ve ağır sonuçları olmalı. Yeter artık." diye konuştu.

FBI'A AĞIR SUÇLAMA

FBI

Maroney ise FBI'ın cinsel taciz konusundaki şikayetini 17 ay boyunca hasır altı etmekle kalmayıp, sonunda yayınlanan raporda sözlerini çarpıttığını iddia etti. Senato Adalet Komitesi, FBI'ın ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz soruşturmasında birden fazla hata ve gecikmeye neden olarak, takım doktoru Nassar'ın bu süreçte başka cimnastikçileri de taciz etmesine yol açması üzerine soruşturma yürütüyor.

175 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

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Adalet Bakanlığının temmuz ayında yayınlanan raporunda, cimnastikçilerin 2015 yılında ilk şikayetleri üzerine FBI'ın soruşturmada hatalar yaptığı ve konuyu ciddiye almadığı belirtilmişti. Konunun FBI'a taşınmasının ardından en az 40 sporcunun daha taciz edildiği duyurulmuş, soruşturmadaki hatasını kabul eden FBI, sorumlu personelini cezalandırdığını açıklamıştı. ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce jimnastikçinin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2018'de çocuk pornografisi ve cinsel taciz suçlamasıyla 175 yıl hapse mahkum edilmişti.

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