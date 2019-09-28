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ABD'de polis merkezine satırla giren kişi, kadını rehin almaya çalıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

ABD’de eli satırlı bir kadın, polis merkezinde bir başka kadını rehin almaya çalıştı. Rehin alınmaya çalışılan kadın, eli satırlı saldırganı iterek kurtulurken; polis, satırlı kadını şok tabancasıyla bayıltarak gözaltına aldı.

Olay, Kaliforniya’nın Monterey kentinde bulunan Salinas Polis Departmanı’nda meydana geldi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kadının polis merkezinin gişesinde işlem yapmakta olduğu görüldü. Elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın, eli satırlı bir kadın tarafından durduruldu. Sağ elinde satır bulunan saldırgan, kurbanın boynunu sol kolu ile tutarak onu polis merkezinin içine doğru sürükledi.

Durumu fark eden bir polis, arkadaşlarını ikaz etti, bu esnada saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanan kadın, iterek saldırgandan kurtuldu. İçerideki odadan hızla dışarı çıkan polisler, ellerindeki şok tabancası ile kadını vurdu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken; saldırgan kadının neden böyle bir şey yaptığını açıklamadı.

(DHA)

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