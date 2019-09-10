ABD'de şaşırtan olay! Hesabına yanlışlıkla 120 bin dolar yattı

Bankada bir ticari işlem için nakledilen 120 bin dolar veznedarın hatası sonucu Robert- Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırıldı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan çift, hesaplarında fazladan 120 bin dolar olduğunu fark edince bankaya haber vermek yerine harcamayı tercih etti. Polis, yaptığı araştırmalar sonrası çiftin bu parayla 1 karavan, 1 otomobil, 1 yarış otomobili aldığını fark etti.

Bu sırada yaptığı hatayı fark ederek doğru hesaba para yatıran banka, 20 Haziran günü çiftle temasa geçmeyi başardı. Çift, geri ödeme planıyla bankaya parayı teslim edeceğini söylese de sonradan tüm iletişimini kesti. Bunun üzerine olaya müdahale eden polisler, Williams çiftini hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldılar. Geçen hafta mahkemeye çıkarılan çift, kişi başı 25 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.

