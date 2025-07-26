Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

ABD'de üniversitenin yurdunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki New Mexico Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'de üniversitenin yurdunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

New Mexico eyaletinin Albuquerque kentindeki New Mexico Üniversitesi'nin Casas Del Rio öğrenci yurdu kompleksinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Mexico Eyalet Polisi Şefi Troy Weisler, düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu kompleksindeki bir odada 4 kişinin video oyunu oynadığını ve 18 yaşındaki şüphelinin odadaki diğer kişilere ateş etmeye başladığını söyledi. Weisler, saldırı sonucu 14 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 19 yaşındaki bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

New Mexico Eyalet Polisi, daha sonra 18 yaşındaki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldiTayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Google Haritalar'a çıplak yakalandı! Dava açtı binlerce dolar tazminat aldıGoogle Haritalar'a çıplak yakalandı! Dava açtı binlerce dolar tazminat aldı

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! Tahliye edildi

İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! Tahliye edildi

Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

Google Haritalar'a çıplak yakalandı! Dava açtı binlerce dolar tazminat aldı

Google Haritalar'a çıplak yakalandı! Dava açtı binlerce dolar tazminat aldı

NASA açıkladı! Son iki gün kaldı! Büyük yıkıma yol açabilir!

NASA açıkladı! Son iki gün kaldı! Büyük yıkıma yol açabilir!

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.