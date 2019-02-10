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ABD'de vahşi doğada ortaya çıktı: Geyikleri zombiye dönüştürüyor!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
DÜNYA  | 10.02.2019 08:47 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, geyik ve kanada geyiklerini etkileyen hastalığın yirmi dört ABD eyaletiyle iki Kanada eyaletinde kayıt altına alındığı belirtti.

ABD'de vahşi doğada ortaya çıktı: Geyikleri zombiye dönüştürüyor!

Daily Mail'de yer alan haberde, ‘kronik zayıflatıcı hastalık' olarak tanımlanan hastalığın beyni ve omuriliği etkilediği, kilo ve koordinasyon kaybına neden olduğu ve hayvanları saldırganlaştırdığı belirtildi. Bununla birlikte, enfeksiyonun kapılmasından sonra ilk semptomların ortaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceği kaydedildi.

Hastalığa yakalanan hayvanları görenler, onların gerçekten de zombi gibi göründüğünü söyledi.

Hastalığın 40 yıl önce vahşi doğada ortaya çıktığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zombi dönüşümünü hyvanlar üzerinde test ediliyor sanırım Allah hepimize yarfım etsin
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