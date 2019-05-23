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Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

ABD'de sağlıklı bir köpek, vasiyeti üzerine sahibiyle gömülebilmesi için ötenazi yapılarak öldürüldü. Haberin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede vasiyet ve hayvan hakları tartışmaları alevlendi.

Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinde Emma isimli Shih Tzu cinsi bir köpek, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mart'ta bölgedeki Chesterfield hayvan barınağına gönderildi.
Burada yaklaşık 2 hafta kalmasının ardından ölen kadının vasisi barınağa gelerek yetkililere, vasiyet gereği Emma'yı alacağını ve ötenazi yapılarak öldürüldükten sonra sahibi ile birlikte gömüleceğini belirtti.

Barınak çalışanları duruma ne kadar karşı çıksa da, hiçbir sağlık sorunu olmayan Emma veterinere götürülerek hayatına son verildi.

Kremasyon (ölü yakma) işleminin ardından Emma'nın külleri, aynı işlemden geçen sahibinin tabutuna konuldu ve ikisi birlikte gömüldü.

'YASAL OLSA DA VİCDANA SIĞMAZ'

Emma'nın öldürülmesinin medyada yer almasının ardından ülkede bu durumun legal ve etik olup olmadığı tartışmaları başladı.

Chesterfield Barınağı yöneticisi Carrie Jones, olayın korkunç olduğunu belirterek "Onlara bir çok kez köpeği burda bırakabileceklerini ve onu yeniden sahiplendirebileceğimizi söyledik" dedi.

Virginia Cenaze Direktörleri Birliği Larry Spiaggi, durumun yasalara aykırı olduğunu belirtti ve "Evcil hayvanın kalıntılarını, aile mezarlığı veya özel mezarlık sahibi olmadıkça, bir kişiyle birlikte gömmek veya küllerini aynı tabuta koymak yasal değil" dedi.

Bölgedeki bir Veterinerlik kliniğinde çalışan hekim Dr. Kenny Lucas, ötenazi isteyen sahiplerle karşılaştıklarında çok zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Yasal olsa da vicdana sığmaz. Ötenazi yapmak isteyecek hekim bulmak hiç kolay değil. Bu istek hekimleri de olumsuz yönde etkiliyor" şeklinde konuştu.

Virginia eyaletindeki yasalara göre evcil hayvanlar bireylerin 'kişisel malı' sayılıyor. Yasalar aynı zamanda hayvanlar sağlıklı da olsa sahibinin isteği doğrultusunda ötenazi yapılmasına izin veriyor.

Hristiyanlıkta genellikle ölen kişiler için kremasyon işlemi uygulanıyor. Küller, urn adı verilen vazo şeklindeki kaplarda saklanabiliyor, gömülebiliyor veya denize, okyanusa dökülebiliyor.

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abd vasiyet köpek ötenazi gömülmek

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