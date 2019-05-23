Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinde Emma isimli Shih Tzu cinsi bir köpek, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mart'ta bölgedeki Chesterfield hayvan barınağına gönderildi.

Burada yaklaşık 2 hafta kalmasının ardından ölen kadının vasisi barınağa gelerek yetkililere, vasiyet gereği Emma'yı alacağını ve ötenazi yapılarak öldürüldükten sonra sahibi ile birlikte gömüleceğini belirtti.

Barınak çalışanları duruma ne kadar karşı çıksa da, hiçbir sağlık sorunu olmayan Emma veterinere götürülerek hayatına son verildi.

Kremasyon (ölü yakma) işleminin ardından Emma'nın külleri, aynı işlemden geçen sahibinin tabutuna konuldu ve ikisi birlikte gömüldü.

'YASAL OLSA DA VİCDANA SIĞMAZ'

Emma'nın öldürülmesinin medyada yer almasının ardından ülkede bu durumun legal ve etik olup olmadığı tartışmaları başladı.

Chesterfield Barınağı yöneticisi Carrie Jones, olayın korkunç olduğunu belirterek "Onlara bir çok kez köpeği burda bırakabileceklerini ve onu yeniden sahiplendirebileceğimizi söyledik" dedi.

Virginia Cenaze Direktörleri Birliği Larry Spiaggi, durumun yasalara aykırı olduğunu belirtti ve "Evcil hayvanın kalıntılarını, aile mezarlığı veya özel mezarlık sahibi olmadıkça, bir kişiyle birlikte gömmek veya küllerini aynı tabuta koymak yasal değil" dedi.