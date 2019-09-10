Mynet Trend

ABD'de yanlışlıkla yatırılan parayı harcayan çifte gözaltı

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 10.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamına yakınını harcayan çift hırsızlıkla yargılanıyor.

ABD'de yanlışlıkla yatırılan parayı harcayan çifte gözaltı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamıma yakınını harcayan bir çift hırsızlıktan yargılanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre BB&T bankası, 31 Mayıs'ta bir yatırım şirketine gönderilmesi gereken parayı Robert ve Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırdı.

Banka yanlışlığı 20 Haziran'da fark etti. Ancak bu süre içinde çift bankaya haber vermeden paranın 107 bin dolarını harcadı.

Çiftin bu parayla Chevrolet Traverse marka bir SUV araba, bir yarış arabası, bir karavan ve ev eşyası aldığı aldığı ve arkadaşlarına 15 bin dolar yardım yaptığı belirlendi.

Hırsızlık ve hırsızlık malı alma suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan çift, duruşmada paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini kabul etti.

'ORTALAMA BAKİYELERİ 1,000 DOLAR'

Posta Dairesi'nde çalışıyor görünen ancak mahkemede kendini ev kadını olarak tanıtan 35 yaşındaki Tiffany Williams ile bir su dağıtım şirketinde çalışan 36 yaşındaki Robert Williams 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinden sonra Tiffany Williams'ın kendisini arayan banka görevlisine "Para kalmadı, faturalarımızı ödedik" dediği belirtildi.

Banka temsilcisi mahkemede, yanlışlıktan önce, dört çocuklu çiftin hesabında her zaman ortalama olarak bin dolar tutarında bir para olduğunu söyledi.

Banka, çiftten paranın 107 bin doların yanı sıra bu paranın faizini de talep ediyor.

Robert Williams'ın geçmişte iki kez karşılıksız çek kesmek suçlarından gözetim ve hapis cezası aldığı belirtiliyor.

KAYNAK:BBC TÜRKÇE

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Hobi olarak başladığı işte usta olduHobi olarak başladığı işte usta oldu
Türkiye'de bir ilk olacak! Türkiye'de bir ilk olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka hesap abd yanlis hesap

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyor

Türkiye'de bir ilk olacak!

Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor

Ekmek alıp dolar bozduruyorlar!

Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin liraya doluyor

Deposu 2 milyon 200 bin liraya doluyor

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

Okulların açılmasına az bir süre kala velilere 'servis fiyatı' uyarısı!

Okulların açılmasına az bir süre kala 'servis fiyatı' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.