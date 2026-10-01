ABD’de yeni trend, Türkiye’de yıllardır sofrada! Yoğurdun faydaları nelerdir?

Harvard Health tarafından yayımlanan bir değerlendirmeye göre, yaklaşık 20 yıl önce ABD'de fazla tanınmayan yoğun kıvamlı yoğurt, son yıllarda tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, bu ürünün süt ürünleri pazarındaki payı son 10 yılda yaklaşık yüzde 2'den yüzde 45'e kadar yükseldi.

Türkiye'de ise benzer şekilde süzme yoğurt uzun yıllardır günlük beslenmenin ve geleneksel mutfağın önemli parçalarından biri olarak tüketiliyor.

TÜRK YOĞURDUNU FARKLI KILAN NEDİR?

Yoğurdun yoğun kıvamının arkasında süzme işlemi bulunuyor. Üretim sırasında yoğurttaki peynir altı suyunun bir bölümü uzaklaştırılıyor. Böylece daha koyu, yoğun ve kremsi bir kıvam ortaya çıkıyor.

Bu işlem aynı zamanda ürünün protein açısından daha yoğun olmasını sağlıyor. Yoğun kıvamı nedeniyle kahvaltıdan yemeklere, mezelerden tatlılara kadar farklı şekillerde kullanılabiliyor.

PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN

Harvard Health'in değerlendirmesinde süzme yoğurdun normal yoğurda kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla protein içerebildiği belirtildi.

Bunun yanında kalsiyum, fosfor, magnezyum, A vitamini ve B12 vitamini gibi çeşitli besin öğelerini de sağlayabiliyor. Bazı ürünlerde D vitamini de bulunuyor.

Canlı kültür içeren çeşitler ise bağırsak sağlığı açısından önemli olan probiyotik bakterileri barındırabiliyor.

UZUN SÜRE TOK TUTABİLİR

Yüksek protein içeriği, yoğurdun uzun süre tokluk sağlamasına katkıda bulunabilecek özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeterli protein tüketimi vücudun enerji harcaması ve metabolizma üzerinde etkili olabilir. Ancak tek başına yoğurt tüketmenin kilo verdirdiği sonucuna varılmaması gerekir. Kilo kontrolünde genel beslenme düzeni ve günlük enerji dengesi belirleyici.

YOĞURT ALIRKEN BU AYRINTILARA DİKKAT

Uzmanlar yoğurt seçerken yalnızca ürünün adına değil, besin değerlerine de bakılmasını öneriyor.

Özellikle sade yoğurtların tercih edilmesi, ilave şeker tüketimini azaltmak açısından önem taşıyor. Meyveli ürünlerde ise meyvenin ayrı sunulduğu seçenekler tercih edilebilir.

Aromalı ürünlerde bulunan tatlandırıcılar, granola ve diğer ek malzemeler de ürünün toplam şeker ve kalori miktarını artırabilir. Bu nedenle etiket üzerindeki içerik listesini ve porsiyon miktarını kontrol etmek gerekir.

ÜRETİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIK DA GÜNDEMDE

Türk yoğurdunun ve süzme yoğurdun popülerliği artarken üretim sürecinin çevresel boyutu da dikkat çekiyor.

Yoğurdun süzülmesi sırasında ortaya çıkan asidik peynir altı suyu, üreticiler açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir yan ürün olarak görülüyor.

USDA, yalnızca ABD'de her yıl 3 milyon tondan fazla asidik peynir altı suyu oluştuğunu belirtti. Asidik ve tuzlu yapısı nedeniyle bu yan ürünün farklı gıda üretim süreçlerinde kullanılması kolay olmuyor.

ABD'de son 20 yılda popülerliği büyük ölçüde artan yoğun kıvamlı yoğurt, Türkiye'de ise uzun yıllardır sofralarda yer alıyor. Özellikle süzme yoğurt; kahvaltılardan cacığa, mezelerden ana yemeklere kadar Türk mutfağında çok sayıda farklı şekilde kullanılıyor.