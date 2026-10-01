Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri belli oldu! Zirvedeki şaşırtmadı

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri sıralamasını güncelledi. Listede dönerden lahmacuna, tantuniden simide kadar Türk mutfağının en sevilen lezzetleri yer aldı. Zirvenin sahibi ise 4,4 puan aldı.

EN SEVİLEN SOKAK LEZZETİMİZ DÖNER KEBAP OLDU - 4,4

Listenin zirvesinde 4,4 puanla döner kebap bulunuyor. Döner, Türk mutfağının dünya çapında en fazla tanınan sokak lezzetlerinden biri aynı zamanda. TasteAtlas, dönerin kökenini Bursa olarak gösteriyor.

2. LAHMACUN – 4,3

İkinci sırayı 4,3 puanla lahmacun aldı. Lahmacun, dünya genelinde zaman zaman “Türk pizzası” olarak da tanımlanıyor.

3. TANTUNİ – 4,3

Mersin ile özdeşleşen tantuni de 4,3 puanla listenin ilk üçüne girmeyi başardı. Tantuniy en çok yakışan içecek ise şalgam olarak gösteriliyor.

4. GÖZLEME – 4,2

Listenin dördüncü sırasında gözleme var. Köy kahvaltısı ile özdeşen gözlemenin sebzeli ve peynirli olacak şekilde farklı versiyonları hazırlanıyor. Özellikle vejetaryen beslenenler için harika bir alternatif.

5 KOL BÖREĞİ – 4,2

Kol böreği de listede gözleme ile aynı puanda. Türkiye'nin dört bir yanında fırınların temel ürünü olan kol böreği ülkenin her kesimi tarafından seviliyor.

6. KOKOREÇ – 4,1

Kokoreç de en sevilen sokak lezzetleri arasında üst sıralarda yerini aldı. Özellikle gece kaçamaklarının bir numaralı atıştırmalığı diyebiliriz.

7. KÖFTE– 4,1

Türkiye adeta bir köfte cenneti. Ülkenin dört bir yanında farklı tarif ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan köfte, TasteAtlas'ın en iyi sokak lezzetleri listesinde 7. sırada yer aldı.

8. Çİ BÖREK– 4,1

Eskişehir’in meşhur lezzetlerinden çi börek, çıtır hamuru ve kıymalı iç harcıyla Türkiye’nin gözde sokak lezzetleri arasında yer alıyor. TasteAtlas’ın listesinde ise 8. sırada bulunuyor.

9. YUMURTALI PİDE – 4,1

TasteAtlas'ın Kayseri ile ilişkilendirdiği yumurtalı pide dokuzuncu sırada.

10. SİMİT – 4,1

İlk 10'u ise Türkiye'nin en klasik sokak lezzetlerinden simit tamamlıyor. Ülkenin dört bir yanında farklı yorumlarla karşımıza çıkan simit, günün her saatinde tercih edilen vazgeçilmez lezzetlerden biri.

LİSTENİN DEVAMINDA HANGİ LEZZETLER VAR?

İlk 10'un ardından sigara böreği 4,1 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Onu 4'er puanla midye dolma, su böreği, kumpir ve midye tava takip ediyor.

TasteAtlas'ın aktarılan sıralamasının devamı ise şöyle: