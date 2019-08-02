ABD’den 4 ödül alan Türk kısa filmi: Nefesini Tut

Nefesinizi tuttuğunuzda insanların gerçek yüzünü görseniz ne olurdu? Bu bir ödül mü yoksa ceza mı olurdu? Nefesini Tut kısa filmi, nefesini tuttuğunda gerçekleri gören bir adamın, bu yeteneği kazandığı ilk günü anlatıyor.

ABD'DEN ÖDÜL ALAN ABD ELEŞTİRİSİ

Filmde dikkat çeken ilk şey, Amerika’yı da eleştiren bu filmin, kazandığı ödüllerin çoğunu Amerika’dan alması oldu.

İlk yarısı kara komedi, ikinci yarısı ise dram olarak işlenen, iki zıt duyguyu bir arada çok kısa sürede vermeye çalışan filmde iş hayatından siyasete, televizyondaki reklamlardan sosyal medyaya kadar birçok konu kısa sürede ele alınıyor.

Dünyanın en büyük film sitesi IMDB’nin yetkisi ile düzenlenen Bağımsız Kısa Film Ödülleri’nde (Independent Shorts Awards) en iyi komedi kısa filmi ve en iyi orijinal senaryo ödülünü alırken, yine ABD’de, 3500’den fazla filmin katıldığı Splice Film Festivali’nde en iyi kurmaca film ve seyirci özel ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’de ise ödül verenlerin arasında Rotary Film Festivali, İKFD 16. Film Kısa Festivali gibi festivaller bulunurken, İstanbul Kısa Film Festivali, İzmir Film Festivali, Marmaris Film Festivali gibi onlarca festivalde de gösterim hakkı ve finalistlikler elde etti. Ama ödüllerin ağırlıklı olarak yurt dışından olması dikkat çekti.