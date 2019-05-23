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ABD'den sonra Huawei'ye bir hamle daha... Savaş kızışıyor

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TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Panasonic, ABD'nin kara listeye aldığı Huawei'ye bazı parçaların satışını durdurdu.

ABD'den sonra Huawei'ye bir hamle daha... Savaş kızışıyor

Panasonic, ABD'nin Huawei ile ticarete sınırlamalar getirme kararı sonrasında, belirli parçaların Huawei Technologies'e sevkiyatını durdurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, ABD'nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığı ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Panasonic açıklamasında, Huawei'ye sevkiyatı durdurulan parçaların yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya metaryel kullanılan parçalar olduğunu belirtti.

Bilindiği üzere geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı. Google da Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldığını duyurmuştu.

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abd huawei Panasonic

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