ABD'den Türk vatandaşlarına uyarı! 'Bunun için gelmeyin, vizenizi iptal ederiz'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Türk vatandaşlarına önemli bir uyarıda bulundu. ABD’de doğum yaparak çocuklarına vatandaşlık kazandırmayı isteyenlerin vizesinin iptal edileceğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına benzeri görülmemiş bir uyarıda bulundu.

"DOĞUM YAPIP ÇOCUĞUNUZUN..."

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan uyarıda "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" ifadesine yer verildi.

Trump, bu yasayı kaldırmak ve göçmen çocuklarının ABD vatandaşlığı ile doğmasını önlemek için yasayı kaldırmaya hazırlandığını daha önce de ifade etmişti. Kaçak göçmenlerin ABD'de çocuk yaparak ABD vatandaşlığı kazanması, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminden düşmeyen bir konuydu.

