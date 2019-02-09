Mynet Trend

ABD Donanması, İstanbul Boğazı'nı kapak fotoğrafı yaptı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 09.02.2019 01:05 | Son Güncelleme

ABD Donanması'na ait resmi Twitter hesabı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisini kapak fotoğrafı yaptı.

ABD Donanması, İstanbul Boğazı'nı kapak fotoğrafı yaptı

ABD Donanması’na ait resmi Twitter hesabı, donanmaya ait USS Donald Cook isimli savaş gemisinin İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerken çekilen fotoğrafı kapak resmi yaptı. Donanmanın bu fotoğrafı kapak resmi olarak seçmesi ise dikkat çekti.

1

Donanma’nın kapak resmi olarak kullandığı fotoğrafın 19 Ocak’ta çekildiği biliniyor.

3

Aynı gün fotoğraflar ile paylaşım yapan donanma, “USS Donald Cook, deniz güvenliği operasyonlarında bölgesel müttefiklere yardım etmek için Türk Boğazlarını geçti ve Karadeniz’e girdi” notunu düşmüştü.

4

RUSYA'YA BİR MESAJ MI?

ABD Donanması'nın bu fotoğrafı kapak fotoğrafı yapması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, fotoğrafın Rusya'ya da bir mesaj olabileceği yorumları yapıldı.

5

(İHA)

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Takside 13 bin dolar bulduTakside 13 bin dolar buldu
Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdıLisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd abd donanması istanbul boğazı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü USS Donald Cook

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iraklı taksici araçta unutulan 13 bin doları sahibine iade etti

Takside 13 bin dolar buldu

Görüntüler ülkede infial yarattı! Öğretmenden öğrencisine şiddet

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!

Maduro: Trump Venezuela'yı saplantı haline getirdi

'Trump, Venezuela'yı saplantı haline getirdi'

Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda savaş malzemeleri bulundu

Uçuşlara 2. Dünya Savaşı molası

İkinci el pazarından alınan yüzük elmas çıktı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.