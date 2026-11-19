Brezilya Amazon Ormanları'nda yaşayan Awá Yerli halkından yaklaşık 20 kişi, 16 Kasım Pazartesi günü bir devlet ekibiyle temas kurdu. Nadir karşılaşma, Survival International adlı yardım kuruluşu tarafından paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Kabile üyelerinin ekipten tatlı patates istediği ve aldıkları yiyecekleri yeniden ormanın derinliklerine taşıdığı bildirildi.

Awá halkının yaklaşık 350 kişiden oluştuğu belirtilirken, bunların yaklaşık 100'ünün dış dünyayla hiçbir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi. Yalnızca Guajá dilini konuşan bu kişiler, yaşamlarını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

YAŞAM ALANLARI BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Survival International, karşılaşmanın Awá halkının yaşadığı tehlikeleri de ortaya çıkardığını belirtti. Kabilenin yaşam alanı olan Arariboia bölgesinin yasa dışı ağaç kesiciler, avcılar ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından işgal edildiği aktarıldı.

Kuruluşa göre ormanların giderek daralması, kendi kendine yetebilen kabilenin yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Awá halkı, geçimini tamamen avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyor.

Bölgede yaşayan Guajajara yerlilerinden oluşan ve Orman Muhafızları olarak bilinen grup ise yıllardır yasa dışı ağaç kesicilere ve hayvan yetiştiricilerine karşı mücadele ediyor. Bu mücadelede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

YETKİLİLERE KORUMA ÇAĞRISI

Orman Muhafızları, iklim değişikliği, yangınlar, ormansızlaşma ve toprak işgallerinin Awá halkının yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Survival International Direktörü Caroline Pearce de Awá halkının yaşam alanlarının her yönden işgal edildiğini ve giderek daha küçük bir orman bölgesine sıkıştığını söyledi.

Pearce, Brezilya hükümetinin Arariboia bölgesini yasa dışı faaliyetlerden korumak için gerekli kaynakları ayırması gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, görüntüleri Orman Muhafızları'nın özel talebi üzerine yayımladığını açıkladı.

(Görsel kaynak: Guajajara / Survival International)