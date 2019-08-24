ABD GSM operatörleri videolara kısıt koyuyorlar

Şimdi Massachusetts, Amherst ve Northeastern Üniversiteleri’ndeki yapılan araştırma ABD’li GMS şirketlerinin video takıntısının boyutlarını ortaya koydu.

Dört büyükler olarak bilinen Verizon, AT&T, T-Mobile ve Sprint’in ağlarında teknik analiz yapan üniversiteler, video içeriklerinin “aşırı” şekilde baskı altına alındığını tespit etti.

Dört büyük operatör, video içeriklerin alt yapılarını çok hızlı tükettiğini ve zarar verdiğini, iletişimi de olumsuz etkilediğini savunuyordu. Ancak ünivesitedeki araştırmacılar, dört büyük operatörün ağında çok daha ağır video içeriğini kaldıracak potansiyel olduğunu keşfettiler.

Ancak operatörlerin, video konusundaki hızlı gelişmenin önünü alarak, ilerleyen yıllarda alt yapının yetersiz kalmasını engellemek istedikleri tahmin ediliyor. Böylece yeni yatırımlar yapmak zorunda kalmadan uzun yıllar aynı alt yapıyla kazanç elde etmeye devam edecekler.

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