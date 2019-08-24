Mynet Trend

ABD GSM operatörleri videolara kısıt koyuyorlar

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

ABD GSM operatörleri, uzun zamandır mobil kullanıcıların tükettiği video içerikler konusunda şikayetçiydi.

ABD GSM operatörleri videolara kısıt koyuyorlar

Şimdi Massachusetts, Amherst ve Northeastern Üniversiteleri’ndeki yapılan araştırma ABD’li GMS şirketlerinin video takıntısının boyutlarını ortaya koydu.

Dört büyükler olarak bilinen Verizon, AT&T, T-Mobile ve Sprint’in ağlarında teknik analiz yapan üniversiteler, video içeriklerinin “aşırı” şekilde baskı altına alındığını tespit etti.

Dört büyük operatör, video içeriklerin alt yapılarını çok hızlı tükettiğini ve zarar verdiğini, iletişimi de olumsuz etkilediğini savunuyordu. Ancak ünivesitedeki araştırmacılar, dört büyük operatörün ağında çok daha ağır video içeriğini kaldıracak potansiyel olduğunu keşfettiler.

Ancak operatörlerin, video konusundaki hızlı gelişmenin önünü alarak, ilerleyen yıllarda alt yapının yetersiz kalmasını engellemek istedikleri tahmin ediliyor. Böylece yeni yatırımlar yapmak zorunda kalmadan uzun yıllar aynı alt yapıyla kazanç elde etmeye devam edecekler.

Spider-Man Marvel evreninden ayrılıyor!

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Huawei EMUI 9.1 güncellemesi için elini çabuk tutuyorHuawei EMUI 9.1 güncellemesi için elini çabuk tutuyor
Doom Eternal hakkında yeni detaylar ortaya çıktıDoom Eternal hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd gsm video

En Çok Okunan Trend Haberler

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürücüler Google Go ile web sitelerini dinleyecek

Sürücüler Google Go ile web sitelerini dinleyecek

Rakip Youtube kanalların evine SWAT ekibi gönderdi

Rakip Youtube kanalların evine SWAT ekibi gönderdi

En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi

En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi

Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

Facebook geri adım attı

Facebook geri adım attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.