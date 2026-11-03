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Dededen toruna 400 yıllık miras! 4 asırdır durmadan dönüyor

Ordu'da yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen su değirmeni, aradan geçen asırlara rağmen aynı yerde hizmet vermeye devam ediyor. Dedelerinden miras kalan değirmeni kardeşleriyle birlikte işleten aile, geleneksel yöntemle mısır öğütürken, su değirmeninde elde edilen un ise lezzeti nedeniyle tercih ediliyor.

Dededen toruna 400 yıllık miras! 4 asırdır durmadan dönüyor

Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi Kilocağı mevkisinde dere üzerine kurulu olan değirmenin yaklaşık 4 asırdır aynı noktada bulunduğu değerlendiriliyor. 1978 yılında satın alınarak restore edilen ve üzerine bina yapılan değirmen, altından geçen derenin suyuyla çarkı ve taşı çeviriyor, bu sayede çalışıyor. Günümüzde mısır öğütmeye devam eden değirmen, sayıları giderek azalan geleneksel su değirmenlerinin yaşayan örnekleri arasında yer alıyor.

"4 ASIRDIR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Değirmeni işleten kardeşlerden Dursun Özçelik, dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine miras kaldığını belirterek, "Buranın 4 asırdır olduğunu biliyoruz. Bu su değirmeni, dededen babaya, babadan da bizlere geçti. Aile olarak şu anda burayı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben kendimi bildim bileli bu değirmendeyim, yaklaşık 50 seneden bu yana buradayım. Burada eskiden bina yoktu. 1978 yılında satın aldık ve sonrasında zaman içerisinde şimdiki haline geldi. Su değirmenlerinin devri düşük ve daha lezzetli. Atalarımızdan kalan bir değirmen olduğu için de tercih ediliyor" dedi.

Dededen toruna 400 yıllık miras! 4 asırdır durmadan dönüyor 1

"GELECEK NESLİN DE BU İŞİ SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Değirmeni işleten kardeşlerden Yener Öner ise dedelerinden kalan değirmeni 1978 yılında restore ettirdiklerini ve kardeşleriyle birlikte yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Burada fırın unu, mısır unu, çorbalık, yem gibi ürünleri yapıyoruz. Talep çok güzel ama gelecek neslin bunları yürütmesini çok isterim. Çocuklarımıza, köylüler olarak bu işleri öğretmemiz şart. Çünkü buralar zamanla bulunmayacak nimetlerdir, kıymetini bilmek gerek. Burayı restore ederken tarihe dokunmasak iyiydi ancak temiz olması için mecburen yapıldı" diye konuştu.

Dededen toruna 400 yıllık miras! 4 asırdır durmadan dönüyor 2

"SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLEN UN DAHA LEZZETLİ"

Değirmene un yaptırmak için mısır getiren Gülbin Elibol da su değirmeninde öğütülen unun lezzetinin farklı olduğunu belirterek, "Su değirmeni ile öğütülen un daha lezzetli oluyor. Burası yıllara dayalı bir değirmen. Atalardan, dedelerden kalan bir değirmen. Burada öğütülen unların lezzetli olması da su değirmeni olmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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