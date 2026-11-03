Ağı çekince gözlerine inanamadılar! İznik Gölü'nden 65 kiloluk dev çıktı

İznik Gölü’nde balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakarya, ağına takılan dev yayın balığını görünce şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yayın balığını tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 3 kişinin yardımıyla balığı tekneye almayı başardı.

Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığıyla karşılaştıklarını belirten balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Tekneyle kıyıya çıkarılan dev balık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev yayın balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, İznik Gölü’nde yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüşün devam etmesi dikkat çekerken, yakalanan dev yayın balığının kime satılacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır