Mynet Trend

ABD'den şaşırtan Huawei kararı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek. ABD, böylelikle Huawei teknolojisine dayanan bazı ürün ve hizmetlerin sekteye uğramasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Huawei, yeni ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacak

ABD'den şaşırtan Huawei kararı!

Huawei'nin kara listeye alınmasının ardından uygulanan ticari kısıtlamaların bazıları ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 90 günlüğüne ertelendi. Huawei bu süreçte, ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor.

Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

BİZİ HAFİFE ALDILAR

Uzmanlar ise 90 günü kapsayan kararla internet, bilgisayar ve cep telefonları sistemlerinin olası bir çöküşünün engellenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve Google, Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2000Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2000
Tehdit grubu ScarCruft bağlı Bluetooth cihazlarını hedef alıyorTehdit grubu ScarCruft bağlı Bluetooth cihazlarını hedef alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei abd ticaret bakanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Akşamdan beri her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Akşamdan beri her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Whatsapp'ta bomba özellik! Yeni dönem resmen başladı

Whatsapp'ta bomba özellik! Yeni dönem resmen başladı

Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2000

Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2000

Tehdit grubu ScarCruft bağlı Bluetooth cihazlarını hedef alıyor

Tehdit grubu ScarCruft bağlı Bluetooth cihazlarını hedef alıyor

Huawei'den Android kısıtlamasına ilişkin basın açıklaması

Huawei'den Android kısıtlamasına ilişkin basın açıklaması

Tüm dünyanın merak ettiği zombi oyunu World War Z

Tüm dünyanın merak ettiği zombi oyunu World War Z

Huawei kullanıcılarına kötü haber! Google kısıtladı, jet hızıyla açıklama geldi

Huawei kullanıcılarına kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.