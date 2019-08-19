ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin geçen ay Caracas'ta Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sonra en güçlü kişi olarak görülen ANC Başkanı Cabello ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmenin Maduro'nun onayıyla yapılıp yapılmadığı bilinmezken, yetkili, Washington yönetiminin, hiçbir koşulda Cabello'ya destek verme veya Maduro'nun yerine geçmesinin önünü açma arayışında olmadığını kaydetti.

Cabello ile yapılan görüşmenin amacının Maduro yönetimi üzerinde baskıyı artırmak olduğu vurgulandı.

Diosdado Cabello konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Venezuela'da sosyalist partinin önde gelen simalarından 56 yaşındaki Cabello'nun hükümet ve güvenlik güçleri üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Cabello, öte yandan, ABD'li yetkililer tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD'li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER