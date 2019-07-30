Mynet Trend

ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 30.07.2019 07:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Amerikalı iş adamı Thomas Barrack'ın, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi sağlanması konusunda Trump yönetimine baskı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı

ABD medyasında yer alan söz konusu bilgi, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesince konuya ilişkin yayımlanan 60 bin sayfalık raporla gündeme geldi.

Raporda, Trump için başkanlık kampanyası sırasında en fazla bağış toplayan kişi olarak tanımlanan Barrack'ın aynı zamanda "Colony Capital Inc." adlı yatırım şirketinin sahibi olduğu ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortak projeler için kurulan "IP3 International" adlı firma ile de yakın irtibat halinde bulunduğu belirtildi.

Barrack'ın, Suudi Arabistan'a olası nükleer teknoloji transferinin sağlanmasında rol almak için çaba gösterdiği vurgulanan raporda, Barrack ve "IP3 International" firma yetkililerinin ise Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yönetimden en kıdemli isimlere bile kolaylıkla ulaştığı ifade edildi.

Bununla beraber Barrack'ın, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Büyükelçi olmak için bizzat Trump ile görüştüğü, bu görüşmeler sırasında da "ABD'nin çıkarları için" Suudi Arabistan'a herhangi bir kısıtlama olmadan nükleer teknoloji transferi sağlanması konusunda kendisini ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın, Trump'ın arkadaşlarının potansiyel kazancını Amerikan halkının ulusal güvenliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme hedefinin önüne koyduğu tartışılan raporda, "Trump yönetimi, devletin dış politika çıkarları ile şirketlerin devlet politikalarındaki etkisini bir birbirinden ayıran çizgileri neredeyse ortadan kaldırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, şubat ayında yönetim içindeki bazı muhbirlerin verdiği bilgi ve belgelere dayanarak, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planının olduğunu duyurmuş ve konuya yönelik soruşturma açmıştı.

Komite üyesi Elijah E. Cummings, nükleer transferin çıkar çatışmaları yaratarak Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkati çekmiş, Trump yönetiminin ise plana dair tüm çabaların durdurulması çağrısına kulak asmadığını belirtmişti.

(AA)

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...
Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölüÜlke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump thomas barrack Suudi Arabistan nükleer

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Brezilya korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli' bir trafik kazası geçirdi

Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli' bir trafik kazası geçirdi

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Yol kavgası, trafik terörüne dönüştü!

Topuklu ayakkabı ile böyle saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.