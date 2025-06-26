ABD'li milyarder Jeff Bezos'un düğün maliyeti ortaya çıktı! Dudak uçuklatan fatura...

Amazon’un milyarder kurucusu Jeff Bezos ve eski televizyon gazetecisi Lauren Sánchez, Venedik’te üç gün sürecek görkemli bir düğün kutlaması için kente geldi. Dünyanın dört bir yanından onlarca ünlü isim ve süper zengin konuk, süperyatlar ve özel jetlerle İtalya’ya akın ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, ilk gelen konuklar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve çocukları bulunuyor. Aile, Aziz Mark Meydanı’na yakın beş yıldızlı St. Regis otelinde konaklıyor. Fulham FC’nin sahibi Pakistan kökenli Amerikalı milyarder Shahid Khan da yatıyla şehre geldi.

Davetli listesinde Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria ve Orlando Bloom’un yanı sıra Bill Gates, Mick Jagger ve Elton John gibi isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI!

Düğün resepsiyonu ise Cumartesi günü, surlarla çevrili tarihi tersane kompleksi olan Arsenale’de düzenlenecek. Bu büyük parti, ilk başta şehir merkezindeki 16. yüzyıldan kalma bir yapıda planlanmıştı, ancak güvenlik gerekçesiyle yer değiştirildi. Toplamda 40–48 milyon Euro arasında bir maliyete mal olduğu söyleniyor.

Bezos’un düğünü yerel halk tarafından istenmiyor. Sokaklara Bezos’un kafasının uzaya fırlatılan bir roket üzerinde yer aldığı posterler yapıştırıldı. Gondolları ve saraylarıyla ünlü tarihi kentte planlanan düğünün Venedik'i zenginlere özel bir eğlence alanına çevireceğinden şikayet eden bazı gruplar, düğün nedeniyle protesto ve abluka eylemleri yapma tehdidinde bulunuyordu.