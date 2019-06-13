Brunson: Tanrı beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı

Bu duaların kendisini ve eşini ayakta tuttuğu kadar Türkiye'de yaşayanların tamamı için de önemli olduğunu savunan Brunson, hapiste geçirdiği iki yılda intihar eğilimli hale geldiğini, İncil okuyarak ve dua ederek dayanmaya çalıştığını aktardı.

"Doğruluk dürüstlük yüzünden baskı görenler kutsanır" başlıklı toplantıda konuşan Brunson, Türkiye'de hapisteyken kendisi için dua etmişlerin ellerini kaldırmasını, onlara teşekkür edeceğini söyledi.

Ekimde Trump yönetiminin girişimleri sonucu serbest kalan ve ABD'ye dönüşte Oval Ofis'te Başkan Donald Trump için dua etmiş olan Pastör Andrew Brunson, pazartesi geceki toplantıda, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını öne sürdü.

Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'terör' suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulmuş olan ABD'li Evanjelik din adamı Andrew Brunson, 47 bin kiliseyi bünyesinde toplayan Güneyli Baptist Kongresi'ne (SBC) hitabında Türkiye'ye de değindi.

Hapiste tanrı sevgisinin sınandığını ama hiç kırılmadığını anlatan Evanjelik din adamı, şöyle devam etti:

"İlk yılın sonuna doğru aldığım bir karar dönüm noktası oldu. Tanrıyla ilişkim için mücadele etmeye karar verdim. Eğer onunla mahremimi, yakınlığımı kaybedersem, her şeyi kaybederim, dedim kendi kendime."

'OLACAKLARA HAZIRLIKLI DEĞİLİZ'

2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını ileri süren Brunson "Olacaklar için hazırlıklı olduğumuzu sanmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Özellikle de sonraki kuşaklar. Çoğumuz ilgilenmiyoruz ve bilincinde değiliz, bu da kiliselerimizdeki insanların bundan sonra olacaklar karşısında gafil avlanacakları anlamına geliyor. Kilise liderleri ve pastörleri olarak gelecek kuşakları hazırlamak sizin göreviniz."

'DAHA FAZLA BASKI VE ZULME HAZILIKLI OLMALIYIZ'

Türkiye'de hapis yatma nedenleri 'terörizm', 'casusluk', 'düşmanca eylem oluşturan Hıristiyanlaştırma, misyonerlik faaliyetleri' diye sıralanmış olan Evanjelik pastör, meslektaşlarına baskı ve zulmün yeni bir şey olmadığı ama artık daha da fazlasına hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu:

"Çoğunuzun acı çekme sırasına girme fırsatınız olacak ve kendinizi buna hazırlamalısınız."



