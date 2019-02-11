ABD’li psikolog sosyal medyanın en büyük tehlikesini anlattı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi yöneticisi Dr. Pamela Rutledge, Sputnik’e verdiği demeçte sosyal ağların barındırdığı en büyük tehlikeleri anlattı.

Rutledge, “Sosyal medyanın tehlikesi, bir takım ‘katma’ özelliklerden değil, eleştirel düşüncenin ve çapraz bilgi kontrolünün olmamasından ibaret, bu nedenle yanlış bilgilendirme, propaganda ve saldırgan davranışları, psikolojik baskıları ve hakaretleri önlemek için sosyal alışkanlık eksikliğine yol açıyor” diye konuştu.

Kullanıcıların eğitim, bilgilenme, dengeli algı ve teknolojik bilgilenme yoluyla sosyal ağların kullanılması ile ilgili kontrol yöntemleri geliştirmeleri gerektiğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknofobi durulacak ve gerçekte bağımlılıktan muzdarip olan insanlardan oluşan küçük bir yüzde olduğu, bir de zamanlarını, davranışlarını yönetmeyi ve hedeflerine ulaşmak için teknolojileri kullanmayı öğrenmesi gereken insanların olduğu ortaya çıkacak.”

Sosyal ağlara bağımlı olduğunu hissettiğini düşünen herkesin gerçekten böyle bir bağımlılıktan mustarip oldukları anlamına gelmediğine dikkat çeken Rutledge, “Bağımlılık, belirli kıstasları olan tıbbi bir tanıdır. İnsanların sosyal medya bağımlılığı dediklerinin çoğu aslında öyle bir bağımlılık değil” diye konuştu.