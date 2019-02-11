Mynet Trend

ABD’li psikolog sosyal medyanın en büyük tehlikesini anlattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 07:36 | Son Güncelleme

ABD’li psikoloji uzmanı Dr. Pamela Rutledge, modern toplumun yaşamındaki rolü giderek artan sosyal ağların barındırdığı en büyük tehlikenin, yarattığı bağımlılıktan çok yanlış bilgilendirme yaymanın bir yöntemi haline gelmesi ve insanların eleştirel düşünme yeteneğini azaltması olduğunu belirtti.

ABD’li psikolog sosyal medyanın en büyük tehlikesini anlattı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi yöneticisi Dr. Pamela Rutledge, Sputnik’e verdiği demeçte sosyal ağların barındırdığı en büyük tehlikeleri anlattı.

Rutledge, “Sosyal medyanın tehlikesi, bir takım ‘katma’ özelliklerden değil, eleştirel düşüncenin ve çapraz bilgi kontrolünün olmamasından ibaret, bu nedenle yanlış bilgilendirme, propaganda ve saldırgan davranışları, psikolojik baskıları ve hakaretleri önlemek için sosyal alışkanlık eksikliğine yol açıyor” diye konuştu.

Kullanıcıların eğitim, bilgilenme, dengeli algı ve teknolojik bilgilenme yoluyla sosyal ağların kullanılması ile ilgili kontrol yöntemleri geliştirmeleri gerektiğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknofobi durulacak ve gerçekte bağımlılıktan muzdarip olan insanlardan oluşan küçük bir yüzde olduğu, bir de zamanlarını, davranışlarını yönetmeyi ve hedeflerine ulaşmak için teknolojileri kullanmayı öğrenmesi gereken insanların olduğu ortaya çıkacak.”

Sosyal ağlara bağımlı olduğunu hissettiğini düşünen herkesin gerçekten böyle bir bağımlılıktan mustarip oldukları anlamına gelmediğine dikkat çeken Rutledge, “Bağımlılık, belirli kıstasları olan tıbbi bir tanıdır. İnsanların sosyal medya bağımlılığı dediklerinin çoğu aslında öyle bir bağımlılık değil” diye konuştu.

Gerçek bağımlılığın nadiren sosyal ağlar ya da akıllı telefon gibi tek bir şeyden kaynaklandığını vurgulayan uzman, söz konusu bağımlılığın altında aslında psişik sağlıkla ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti. Dr. Rutledge, sosyal ağlara bağımlılığının teknolojik bağımlılığın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

“Ampirik olarak sebep ve sonucu izole etmek veya teknolojik bağımlılığı depresyon, endişe, obsesif kompulsif bozukluk ve benzeri başka bir ortak fenomenden ayırmak zor” diyen uzman, böylelikle bir kişinin birçok psikolojik sorunu olmasının o kişinin aktif olarak internet ve sosyal ağları kullanmasına bağlı olmadığını, bu nedenle sadece internette geçirilen zamanı kısaltmanın, bir zihinsel sağlık uzmanının üstesinden gelmesi gereken bu sorunları çözmeyeceğini vurguladı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Warface Ekibi Crytek’ten AyrılıyorWarface Ekibi Crytek’ten Ayrılıyor
Büyük bir sarsıntı geliyor! Yüzlerce çalışan...Büyük bir sarsıntı geliyor! Yüzlerce çalışan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd sosyal medyanın zararları sosyal medya tehlikeli mi

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Paylaşımıyla şaşırttı: Hayatımın orgazmı...

Paylaşımıyla şaşırttı: Hayatımın orgazmı...

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Warface Ekibi Crytek’ten Ayrılıyor

Warface Ekibi Crytek’ten Ayrılıyor

Activision Blizzard, Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkartabilir

Büyük bir sarsıntı geliyor! Yüzlerce çalışan...

Statista uzmanları açıkladı: İşte en yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar

Listeyi duyurdular! Risk çok büyük...

Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

Sonunda! iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.