ABD'li satranç büyükustası Daniel Naroditsky 29 yaşında hayatını kaybetti

ABD’li satranç büyükustası, yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li satranç büyükustası (GM), yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky’nin ölüm haberini kulübü Charlotte Chess Center duyurdu. Açıklamada, “Daniel'in beklenmedik vefatının üzücü haberini paylaşıyor. Bu son derece zor dönemde Daniel’in ailesine mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

ABD li satranç büyükustası Daniel Naroditsky 29 yaşında hayatını kaybetti 1

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI!

Naroditsky’nin hayatını neden kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Daniel Naroditsky, kuşağının en yetenekli Amerikan satranç oyuncularından biri olarak görülüyordu. 18 yaşındayken büyükusta ünvanını kazandı ve 2017’de 2647 ELO puanına ulaştı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

