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  4. ABD’li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul’a geldi

ABD’li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul’a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi.

ABD’li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul’a geldi

THY'e ait tarifeli uçakla Tanzanya'nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.

Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.

Catherine Zeta-Jones 2

Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Catherine Zeta-Jones 3

Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.

Catherine Zeta-Jones
Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Douglas Catherine Zeta- Jones

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