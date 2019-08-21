Mynet Trend

ABD'li yetkililerin aşı yapmayı reddettiği gözaltındaki üç göçmen çocuk gripten öldü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 21.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Gözaltı merkezlerinde grip olan en az üç gömen çocuk hayatını kaybetti. Fakat ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP), kış gelene kadar gözaltındaki göçmen ailelere aşı yapılmasının planlanmadığını söylüyor.

ABD'li yetkililerin aşı yapmayı reddettiği gözaltındaki üç göçmen çocuk gripten öldü

Ayrıca başka haberlerde de hükümet gözetiminde bulunan bazı tesislerde çocukların istismara uğradığı belirtiliyor.

CBP sözcüsünün CNBC haber kanalına e-postayla ilettiği açıklamada, “Genel olarak CBP gözaltılarının kısa süreli doğası ve aşılama uygulamalarının karmaşıklığı nedeniyle ne CBP ne de CBP’nin tıpçı yüklenicileri gözaltındakilere aşı yapmayacak” ifadeleri yer aldı.

CNBC’ye konuşan Harvard’dan pediyatri profesörü Dr. Jonathan Winickoff, “Kişisel deneyimlerime dayanarak size çocuk ölümlerinin nadir görülen olaylar olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Winickoff gribin çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatarak diğer hastalıklara karşı daha kırılgan yaptığını belirtti. Bu açıdan grip, başka bir nedenle ölmüş olsalar bile, çocuk ölümlerindeki etkenlerden biri olabilir.

Buna ek olarak Dr. Winickoff, “Gözaltı merkezlerinde pek çok çocuğun, önlenebilir nedenlerden öldüğünü öğrendiğimde gerçekten huzursuz oldum. Ülkenin bu soruna acilen çözüm bulması gerek. Böylece çocuklar gözlatında ölmez.” dedi.

Aşı gündemi, ABD-Meksika sınırında birbirinden ayrılan onlarca ailenin federal hükümeti mahkemeye vermeye hazırlandığı esnada ortaya çıktı. Bu aileler arasında çocuklarının federal hükümetin finanse ettiği koruyucu aile sisteminde cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan istismar edildiğini söyleyenler de yer alıyor.

Kamuya açılmadan önce bazı dava dosyalarına ulaşan haber ajansı Associated Press’e göre, bu suçlamalar en az 38 yasal iddianın içinde yer alıyor.

Bu dosyaların tamamı Amerikan vergi mükelleflerine 200 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 142 milyon TL) tazminat çıkarabilir .

Dava dosyalarında son yıllarda 3 binden fazla çocuğun ailelerinden alındığı iddia ediliyor. Davalara daha fazla davacının eklenme ihtimali tazminatın milyarlara ulaşabileceği anlamına geliyor.

Arnold & Porter hukuk şirketinde avukat Erik Walsh, “Bu buzdağının görünen yüzü” dedi.

Şu ana kadar 9 aile adına yalnızca 18 iddia dosyalandı. Bunlar toplamda 54 milyon dolar (yaklaşık 308 milyon TL) ediyor.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Kürsüde bebeğe biberonla süt verdi!Kürsüde bebeğe biberonla süt verdi!
Hastanede skandal olay! Sağlık çalışanı, hastayı tokatladıHastanede skandal olay! Sağlık çalışanı, hastayı tokatladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd göçmen çocuk grip gözaltı

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

170 bin araca yerleştirilmiş!

170 bin araca yerleştirilmiş!

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kürsüde bebeğe biberonla süt verdi!

Kürsüde bebeğe biberonla süt verdi!

Hastanede skandal olay! Sağlık çalışanı, hastayı tokatladı

Hastanede skandal olay! Sağlık çalışanı, hastayı tokatladı

ABD Başkanı Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi

Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

Bir ilk! Klonlanmış kedi doğdu

'İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur'

'İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur'

İnternet fenomeni Instagram'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı!

İnternet fenomeninden olay ifşa! Gerçeği böyle ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.