ABD'li yetkililerin aşı yapmayı reddettiği gözaltındaki üç göçmen çocuk gripten öldü

Ayrıca başka haberlerde de hükümet gözetiminde bulunan bazı tesislerde çocukların istismara uğradığı belirtiliyor.
CBP sözcüsünün CNBC haber kanalına e-postayla ilettiği açıklamada, “Genel olarak CBP gözaltılarının kısa süreli doğası ve aşılama uygulamalarının karmaşıklığı nedeniyle ne CBP ne de CBP’nin tıpçı yüklenicileri gözaltındakilere aşı yapmayacak” ifadeleri yer aldı.
CNBC’ye konuşan Harvard’dan pediyatri profesörü Dr. Jonathan Winickoff, “Kişisel deneyimlerime dayanarak size çocuk ölümlerinin nadir görülen olaylar olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Winickoff gribin çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatarak diğer hastalıklara karşı daha kırılgan yaptığını belirtti. Bu açıdan grip, başka bir nedenle ölmüş olsalar bile, çocuk ölümlerindeki etkenlerden biri olabilir.
Buna ek olarak Dr. Winickoff, “Gözaltı merkezlerinde pek çok çocuğun, önlenebilir nedenlerden öldüğünü öğrendiğimde gerçekten huzursuz oldum. Ülkenin bu soruna acilen çözüm bulması gerek. Böylece çocuklar gözlatında ölmez.” dedi.
Aşı gündemi, ABD-Meksika sınırında birbirinden ayrılan onlarca ailenin federal hükümeti mahkemeye vermeye hazırlandığı esnada ortaya çıktı. Bu aileler arasında çocuklarının federal hükümetin finanse ettiği koruyucu aile sisteminde cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan istismar edildiğini söyleyenler de yer alıyor.
Kamuya açılmadan önce bazı dava dosyalarına ulaşan haber ajansı Associated Press’e göre, bu suçlamalar en az 38 yasal iddianın içinde yer alıyor.
Bu dosyaların tamamı Amerikan vergi mükelleflerine 200 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 142 milyon TL) tazminat çıkarabilir .
Dava dosyalarında son yıllarda 3 binden fazla çocuğun ailelerinden alındığı iddia ediliyor. Davalara daha fazla davacının eklenme ihtimali tazminatın milyarlara ulaşabileceği anlamına geliyor.
Arnold & Porter hukuk şirketinde avukat Erik Walsh, “Bu buzdağının görünen yüzü” dedi.
Şu ana kadar 9 aile adına yalnızca 18 iddia dosyalandı. Bunlar toplamda 54 milyon dolar (yaklaşık 308 milyon TL) ediyor.
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum