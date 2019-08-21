ABD'li yetkililerin aşı yapmayı reddettiği gözaltındaki üç göçmen çocuk gripten öldü

Ayrıca başka haberlerde de hükümet gözetiminde bulunan bazı tesislerde çocukların istismara uğradığı belirtiliyor.

CBP sözcüsünün CNBC haber kanalına e-postayla ilettiği açıklamada, “Genel olarak CBP gözaltılarının kısa süreli doğası ve aşılama uygulamalarının karmaşıklığı nedeniyle ne CBP ne de CBP’nin tıpçı yüklenicileri gözaltındakilere aşı yapmayacak” ifadeleri yer aldı.

CNBC’ye konuşan Harvard’dan pediyatri profesörü Dr. Jonathan Winickoff, “Kişisel deneyimlerime dayanarak size çocuk ölümlerinin nadir görülen olaylar olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Winickoff gribin çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatarak diğer hastalıklara karşı daha kırılgan yaptığını belirtti. Bu açıdan grip, başka bir nedenle ölmüş olsalar bile, çocuk ölümlerindeki etkenlerden biri olabilir.

Buna ek olarak Dr. Winickoff, “Gözaltı merkezlerinde pek çok çocuğun, önlenebilir nedenlerden öldüğünü öğrendiğimde gerçekten huzursuz oldum. Ülkenin bu soruna acilen çözüm bulması gerek. Böylece çocuklar gözlatında ölmez.” dedi.