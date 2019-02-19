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ABD polisi, bebeği kurtarmak için mahkumlardan yardım istedi

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde arabada kilitli kalan bir bebeği hırsızlık becerilerini kullanarak kapıyı açan mahkumlar kurtardı.

ABD'nin Florida eyaletinde arabada kilitli kalan bebeği hırsız mahkumlar kurtardı.

Shadow Lantry ve kocası arabalarını, New Port Richey şehrindeki West Pasco Adli Merkezinin dışına park ettikten sonra anahtarları arabanın içinde unutunca 1 yaşındaki küçük kızları arabada kilitli kaldı. Lantry, kocasının Dallas'ı araba koltuğuna yerleştirdiği sırada kendisinin anahtarları arabanın ön koltuğuna atıp kapıyı kapatınca Dallas'ı istemeden arabada kilitlediğini söyledi.

Pasco Bölgesi Polis Mahkum Şefi ve yakınlardaki otopark alanlarını tamir eden birkaç mahkum, ailenin yardımına yetişti. Bir mahkum elbise askısı kullanarak Dallas'ı kilitli kaldığı arabadan kurtardı. Kurtarma işlemi sadece iki dakika sürdü.

(İHA)

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