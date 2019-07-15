Mynet Trend

ABD polisi, silahı kendisine doğrultan kadını vurdu

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 15.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

ABD, (DHA) – ABD’de intihar etmek üzere olan kadın, polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. İkna olmayan silahlı kadın, polis tarafından vuruldu.

ABD polisi, silahı kendisine doğrultan kadını vurdu

Olay, ABD’nin Los Angeles şehrinde 26 Mayıs’ta meydana geldi. Polisler, ihbar üzerine intihar etmek üzere olan silahlı kadını kurtarmak için olay yerine intikal etti. Elindeki silahı başına doğrultan kadına seslenen polisler, “Silahı indir. Konuşalım. Sana yardım etmek istiyoruz Julie” dedi. Silahlı kadın ise, polislerin bu sözlerini dikkate almayarak, “Beni vurun. Bu saçmalıktan yoruldum. Vurun beni” dedi.

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, İspanyol asıllı Julie Fernandez ismindeki kadın daha sonra silahını bir polis memuruna karşı doğrulttu. Bunun üzerine polis, kadına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Kadının hemen hastaneye sevk edildiği, hayati riskinin olmadığı bildirildi.

Olay sonucunda kadını vuran polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldı.

(DHA)

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizemin kapısı aralandı4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizemin kapısı aralandı
2030'dan geldim demişti! Gerçekleri bir bir anlattı2030'dan geldim demişti! Gerçekleri bir bir anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd abd polisi intihar

En Çok Okunan Trend Haberler

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

Dikkat! Birçok ili etkisi altına alacak

Dikkat! Birçok ili etkisi altına alacak

İzleyenlerin yüreği ağzına geldi!

İzleyenlerin yüreği ağzına geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır'ın en gizemli piramidi Bent Piramidi ziyarete açıldı

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizemin kapısı aralandı

2030'dan geldim diyen Noah gerçek kimliğini açıkladı!

2030'dan geldim demişti! Gerçekleri bir bir anlattı

Çin'de 100 yıllık otel cayır cayır yandı!

100 yıllık otel kül oldu!

En güzel seçilmek için yarıştılar

En güzel seçilmek için yarıştılar

Sosyal medya fenomeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Paylaşımları binlerce dolar ediyordu! O fenomenden kötü haber

Her şey otel odasında yaşanmış! Meslektaşını köşeye sıkıştırıp...

Her şey otel odasında yaşanmış! Meslektaşını köşeye sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.