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ABD sıcaktan kavruluyor! New York’ta acil durum ilan edildi

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DÜNYA  | 20.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu. Bazı yerlerde, hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor.

ABD sıcaktan kavruluyor! New York’ta acil durum ilan edildi

Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonu ABD’nin birçok bölgesinde ve Kanada’da etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 44 dereceden aşağı olmayacağını belirterek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları, serin yerlerde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Meteoroloji uzmanları, son derece tehlikeli sıcak havaların ABD'nin Kuzeydoğu bölgelerini vurmaya başladığını ve hafta sonları sıcaklıkların doruk noktaya çıkacağını kaydetti.

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonu ortalama 44 derece sıcaklığın beklenildiği aktarıldı. Chicago ve Detroit’te hissedilecek sıcaklığın 42 derece, Cumartesi ve Pazar günleri Başkent Washington D.C’de ve çevre eyaletlerde 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi. Teksas ve Oklahoma gibi ABD’nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde ise 150’den fazla yerleşim yerinde hafta sonu sıcak hava rekorunun kırılacağı belirtildi. Sıcak hava dalgası, Doğu Kıyısı'nda New York, Washington ve Boston gibi büyük şehirlerde ve Ortabatı bölgesinde de yaklaşık 200 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkileyebileceği ifade edildi.

NEW YORK'TA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ‘aşırı sıcak nedeniyle yerel bir acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısında bulundu.

De Blasio, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak New Yoklulara seslenerek, "Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir sıcak hava dalgası çok ciddi bir şey. "Cumartesi ve Pazar günleri gün boyunca gerçekten çok kötü olacak” ifadelerini kullandı.

Kanada'da, Quebec, Ontario ve Nova Scotia eyaletlerinin bazı bölgelerinde sıcak hava uyarıları yapıldı. Toronto’da gündüz sıcaklıkları, nem oranının yüksek olduğu bölgelerde 40 derece gibi hissedildiği ifade edildi. Kanada’da hafta sonu sıcak hava yerini şiddetli yağmura bırakacağı ve bazı bölgelerde ise aşırı fırtınaların beklendiği açıklandı. Kanadalı meteorologlar, sıcaklığın ülke genelinde iki gün boyunca son yılların en yüksek seviyesinde olacağı uyarısında bulundu.

Uzmanlar son yıllarda daha sık görülen ısı dalgalarını iklim değişikliğine bağlıyor. Yeni verilere göre dünya, bu yılın en sıcak haziran ayında rekor seviyesine ulaştığını belirtiyorlar.

(İHA)

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