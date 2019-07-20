ABD sıcaktan kavruluyor! New York’ta acil durum ilan edildi

Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonu ABD’nin birçok bölgesinde ve Kanada’da etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 44 dereceden aşağı olmayacağını belirterek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları, serin yerlerde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Meteoroloji uzmanları, son derece tehlikeli sıcak havaların ABD'nin Kuzeydoğu bölgelerini vurmaya başladığını ve hafta sonları sıcaklıkların doruk noktaya çıkacağını kaydetti.

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonu ortalama 44 derece sıcaklığın beklenildiği aktarıldı. Chicago ve Detroit’te hissedilecek sıcaklığın 42 derece, Cumartesi ve Pazar günleri Başkent Washington D.C’de ve çevre eyaletlerde 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi. Teksas ve Oklahoma gibi ABD’nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde ise 150’den fazla yerleşim yerinde hafta sonu sıcak hava rekorunun kırılacağı belirtildi. Sıcak hava dalgası, Doğu Kıyısı'nda New York, Washington ve Boston gibi büyük şehirlerde ve Ortabatı bölgesinde de yaklaşık 200 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkileyebileceği ifade edildi.