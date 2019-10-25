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ABD siyasetini sarsan seks skandalı: Kongre üyesi ifşa oldu

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DÜNYA  | 25.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

ABD siyasetine bomba gibi düşen bir fotoğraf ülke gündemini adeta değiştirdi. 32 yaşındaki Kongre Üyesi Katie Hill'in bir partner bulma sitesinde paylaştığı çıplak fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Hill'in Nazi döneminden kalma bir sembolü dövme yaptırdığı ve uyuşturucu kullandığı görülüyor.

ABD siyasetini sarsan seks skandalı: Kongre üyesi ifşa oldu

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesi Dailymail.com, ABD siyasetine damga vuran bir habere imza attı. Gazete, yakın dönemde ABD siyasetine adım atan California Kongre Üyesi Katie Hill’in yaklaşık 10 yıl önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

22 yaşında çekilen fotoğrafta Kongre Üyesi çırılçıplak kameraya poz verirken görülüyor. Vücudunda Nazi döneminden kalma bir işaretin dövmesini yaptırdığı görülen Hill’in diğer elinde de uyuşturucu olduğu dikkat çekiyor.

Hill’in o dönem eşi Kenny Heslep ile açık ilişki yaşadığı belirlenirken, fotoğrafların ise bir eş bulma sitesi üzerinde paylaşıldığı tespit edildi.

Öte yandan Daily Mail’in paylaştığı diğer fotoğraflarda ise Heslep’in yanında çalışan asistanı Morgan Desjardins’in saçını taradığı ve bunu yaparken tamamen çırılçıplak olduğu görülüyor.

ABD basını, Hill’in yaptırdığı Nazi sembolü hakkında soruşturma başlatılabileceğini duyururken, Hill, Facebook’ta bazı ırkçı paylaşımları eleştirmiş ve benzer sembollerin sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini söylemişti. Bu dövmenin özellikle seçmenin büyük tepkisini çekeceği belirtildi.

Öte yandan Hill’in fotoğraflarının paylaşılmasının ardından ABD siyasetinde yeni bir tartışma başladı. Hill’in Desjardins ile birlikte yanında çalışan bir diğer asistanıyla ilişki yaşadığı ve bunun yasalara aykırı olduğu ve etik olmadığı belirtildi.


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