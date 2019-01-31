ABD son 25 yılın en soğuk günleri! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

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DÜNYA  | 31.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Ülkede 3 kişi donarak öldü, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi. Uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, evcil hayvanların dışarı bırakılmaması ve evdeki elektrikli ürünler konusunda dikkatli olunması uyarısı yaptı.

ABD son 25 yılın en soğuk günleri! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

ABD'nin özellikle orta batı kesimleri bugün itibarıyla dondurucu soğuklara teslim oldu. Chicago'da kar küreğine çarpan bir kişi hayatını kaybederken, Indiana'da bir çift, karla kaplı yolda yaptıkları kazada yaşamını yitirdi.

Milwaukee, Detroit ve Ecorse'de de 3 kişi sokakta donmuş halde bulundu.

NEHİR DONDU

Illıonis eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı, sıfırın altında 17, hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında 44 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle Chicago Nehri buz tutarken, kentte tüm tren seferleri iptal edildi.

Kentte evsizler için açılan en büyük sığınma merkezlerinden birisi sadece uzun süreli misafirleri alma kuralını ihlal ederek 800 kadar evsizi kabul etti.

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere North Dakota'da 24, Minnesota'da 18, Wisconsin'de 14, Lowa'da 12 dereceye kadar düştü.

Aşırı soğuklar nedeniyle ABD genelinde 2 binden fazla uçak seferi de iptal edildi.

ABD Posta Servisi de özellikle aşırı soğukların yaşandığı bölgelerde hizmet veremeyeceklerini açıkladı.

ABD'de son 25 yılın en soğuk günlerinin yaşandığını belirten uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, evcil hayvanların dışarı bırakılmaması ve evdeki elektrikli ürünler konusunda dikkatli olunması uyarısı yaptı. (AA)

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