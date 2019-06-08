ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektupta Amerika’da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz’a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirdi. Shanahan'ın imzasını taşıyan mektup ve mektuba iliştirilen belgede Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağına yer verildi. Haziran ayında 20, Temmuz ve Kasım ayları arasında da 14 olmak üzere toplam 34 öğrenci pilotun Amerika’ya eğitim için gelmesi planlanıyordu. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektupta Türk pilotlara artık eğitim verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti. Mektuba iliştirilen ve “Türkiye’nin F-35 Programından Çıkarılması” adını taşıyan belgede “Bu eğitimler artık gerçekleşmeyecek çünkü Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alıyoruz. Artık bu sistemlerin kullanılmasında yeterlilik kazanılması gibi gereksinim olmayacak” ifadeleri kullanıldı.

“HALA YÖN DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİNİZ VAR” Patrick Shanahan mektubunda Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde ve Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde F-35 eğitimi alan 42 Türk öğrenci pilotun da 31 Temmuz’a kadar Amerika’dan ayrılması gerekeceğini bildirdi. Ankara’yı Moskova ile yaptığı S-400 anlaşmasının NATO ile ilişkilere ve Türkiye ekonomisine zarar verme tehlikesi taşıdığı ve Rusya’ya fazla bağımlı hale gelinmesiyle sonuçlanması riskinin olduğu konusunda bir kez daha uyaran Shanahan “Değerli ilişkimizi korumak istesek de, Türkiye S-400’leri alması halinde F-35’leri alamayacak. S-400 konusunda hala yön değiştirme seçeneğiniz var” ifadelerini kullandı. “KONGRE CAATSA YAPTIRIMLARI KONUSUNDA KARARLI” Shanahan mektubunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik adımların Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele adı verilen ve CAATSA şeklinde kısaltılan yasa kapsamında yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı. CAATSA kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre’de her iki partide de kararlılığın olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE'NİN O TOPLANTIYA KATILMASI ÖNGÖRÜLMÜYOR” ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan mektuba göre, Amerika F-35 programında yer alan bütün hükümet ve savunma sanayi liderlerinin programın performansını değerlendirmek üzere katılacağı CEO toplantısına Türkiye’nin katılmasını da planlamıyor. Söz konusu toplantı 12 Haziran’da yapılacak. Shanahan mektubunda F-35 programına ilişkin belgelerde yapılacak güncellemelerin de Türkiye’nin katılımı olmadan yapılacağını belirtti. Türkiye F-35 programının ortaklarından biri olarak toplam değeri 9 milyar doları bulan 100 F-35 savaş uçağı almayı planladığını bildirmişti. Türk savunma sanayi şirketleri iniş takımı, yakıt haznesi gibi parçaları dahil olmak üzere F-35 uçaklarının yaklaşık 937 adet parçasını üretiyor. "DİSİPLİNLİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ" ABD F-35 savaş uçaklarının Türkiye tarafından üretilen parçalarının üretimini de başka bir yere taşımayı planlıyor. Pentagon Türkiye’nin Amerika’nın koyduğu ve Patrick Shanahan’ın mektubuna iliştirilen belgede de ortaya konulan takvime uyduğu taktirde, Türkiye’nin programdan çıkarılmasının F-35 programına etkisini en aza indirebileceği kanısında.