ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanmasının sürmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki yükün daha da artması durumunda uçuş sayısının yüzde 20’ye varan oranda azaltılabileceğini kaydetti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülkedeki bir haber kanalına verdiği röportajda, hükümet kapanışı nedeniyle hava trafik kontrolörlerinin ücret almadan görev yapmaya devam etmesinin yaratacağı riskleri değerlendirdi.

UÇUŞ AZALTTILAR

Kapanmanın kısa sürede sona ermemesi durumunda daha fazla kontrolörün işe gelmemeye başlayacağını belirten Duffy, şu anda uyguladıkları yüzde 10’luk uçuş azaltma oranını yüzde 15’e, hatta gerekirse yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kalabileceklerini bildirdi.

Böyle bir tabloyla karşılaşmak istemediklerini ifade eden Duffy, kontrolörlerin yeniden göreve dönmesi ve üzerlerindeki baskının hafiflemesi halinde bu kısıtlamaları hızla geri çekebileceklerini sözlerine ekledi.

