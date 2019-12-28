ABD'de binlerce Müslümanın bir araya geldiği Chicago’daki yıllık kongre başladı

CHICAGO (AA) - ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

Bu yıl 17’cisi düzenlenen MAS-ICNA 2019 Kongresi, Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de yapılıyor.

Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, fuar alanında kılınan cuma namazı ile başladı.

Bu yılki ana teması "Bugünün zorluklarıyla yüzleşme ve daha iyi bir geleceğe yatırım yapma" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek.

100'den fazla Amerikalı Müslüman konuşmacının sunum yapacağı kongrede, ABD'de Müslümanların karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konular ele alınacak.

MAS-ICNA'nın internet sitesinde, kongrenin, Amerika'daki Müslümanların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçladığı belirtilerek, ''Kongre, Müslümanların ruhlarını İslam sevgisi ile gençleştirmeye ve bu talihsiz zamanlarda Müslümanların ruhunu canlandırmaya odaklanmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.